Новая схема поставки оружия для Украины от США и НАТО: как будет работать

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Ткачова Марія
США и НАТО создали новый механизм помощи Украине – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Его главная цель — как можно быстрее обеспечить Украину оружием и техникой, которую можно быстро предоставить из американских запасов.
Украина будет получать оружие быстрее
Этот формат – результат договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и новым генсеком НАТО Марком Рютте. Он позволит союзникам и партнерам финансировать поставки американского вооружения через добровольные взносы.
Как это работает:
• Украина подает запросы на оружие.
• НАТО проверяет эти запросы вместе с главнокомандующим силами Североатлантического союза в Европе (SACEUR).
• Создается приоритетный список вооружений и боеприпасов.
• НАТО координирует поставки через существующие структуры поддержки (NSATU).
• Новые пакеты помощи будут объявлены регулярно.
Первыми поддержали инициативу Нидерланды — они уже выделили 500 млн евро на первоначальную поставку оружия. Ожидается, что поставки начнутся в ближайшее время и появятся новые заявления о поддержке.