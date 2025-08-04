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Новая схема поставки оружия для Украины от США и НАТО: как будет работать

США и НАТО запускают новую инициативу по поддержке Украины

4 августа 2025, 23:10
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Ткачова Марія

США и НАТО создали новый механизм помощи Украине – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Его главная цель — как можно быстрее обеспечить Украину оружием и техникой, которую можно быстро предоставить из американских запасов.

Новая схема поставки оружия для Украины от США и НАТО: как будет работать

Украина будет получать оружие быстрее

Этот формат – результат договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и новым генсеком НАТО Марком Рютте. Он позволит союзникам и партнерам финансировать поставки американского вооружения через добровольные взносы.                                                           

Как это работает:

Украина подает запросы на оружие.

• НАТО проверяет эти запросы вместе с главнокомандующим силами Североатлантического союза в Европе (SACEUR).

• Создается приоритетный список вооружений и боеприпасов.                                                        

• НАТО координирует поставки через существующие структуры поддержки (NSATU).

• Новые пакеты помощи будут объявлены регулярно.

Первыми поддержали инициативу Нидерланды — они уже выделили 500 млн евро на первоначальную поставку оружия. Ожидается, что поставки начнутся в ближайшее время и появятся новые заявления о поддержке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Большинство гуманитарных грузов, которые направляются в Сектор Газа, не доходят до гражданского населения. Как сообщает Fox News со ссылкой на данные агентства ООН UNOPS, из 2013 грузовиков, которые должны были доставить гуманитарную помощь, по меньшей мере 1753 были ограблены — то есть около 87% всех поставок.



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/11025
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