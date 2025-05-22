Некоторые работники могут остаться без бронирования с 28 мая: что известно

Минэкономики производит мониторинг соответствующего статуса предприятий. Ряд работников может остаться без бронирования после 28 мая 2025 года. До этой даты критически важные предприятия в рамках проверки обязаны предоставить информацию Министерству экономики.

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Об этом говорится в письме ведомства от 19 мая 2025 г. №27-11/37509-07.

До 28 мая предприятиям необходимо отправить в министерство пакет документов:

- выписка из информсистемы органов Государственной налоговой службы относительно статуса расчетов плательщика с бюджетом и целевыми фондами, где расположены филиалы, представительства, другие обособленные подразделения с 1 января по 30 апреля 2025 года;

- документы о праве собственности или аренде недвижимости для подтверждения деятельности на территории трех и более регионов страны.

Если предприятия, имеющие филиалы и обособленные подразделения предприятий, не представят соответствующую информацию, то могут утратить право на бронирование работников.

Критически важным предприятиям рекомендовано до 28 мая текущего года отправить пакет документов по электронному адресу Министерства экономики [email protected].

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что готовят списки на разбронирование отдельных медицинских работников. Соответствующий запрос министерство получило от Минобороны и Командования медицинских сил ВСУ.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что специалисты министерства в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации для формирования списков разбронирования. Правительство, как пояснили в Минздраве, в начале года разрешило бронировать 100% медработников: учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом.