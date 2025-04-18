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Москва готовит новую волну "добровольцев": почему потери России выросли именно сейчас

Каждый четвертый погибший "доброволец": что известно о потерях РФ по состоянию на апрель 2025 года

сегодня, 15:02
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Ткачова Марія

С февраля 2025 г. Россия ведет переговоры с США о возможном мирном урегулировании, однако интенсивность боевых действий не уменьшилась . Наоборот, за последние два месяца темпы потерь даже выросли.

Москва готовит новую волну "добровольцев": почему потери России выросли именно сейчас

Похороны российских военных — DW

Об этом свидетельствует анализ публикаций некрологов в российских и соцсетях. В частности, после визита спецпосланника президента США Стива Виткоффа в Москву 11 февраля, ежедневное количество упоминаний о погибших возросло . В феврале в среднем фиксировалось 234 некрологи в день — в полтора раза больше, чем в 2024 году.

По данным BBC, 52% погибших — это те, кто не имел отношения к армии до начала вторжения .

16% — бывшие заключенные , которых отправили на фронт из колоний.

12% — мобилизованные .

И еще 25% — добровольцы , подписавшие контракты после начала войны.

С октября 2023 года фиксируется резкий рост потерь среди добровольцев , тогда как уровень гибели мобилизованных стабилен, а доля заключенных постепенно снижается.

Это объясняется тем, что российские власти все чаще отправляют людей на фронт еще до суда . По новым законам, принятым в РФ, уголовные дела могут приостанавливаться, если обвиняемый подписал контракт с армией — таких лиц относят к добровольцам.

В 2025 году продолжается погоня российских регионов за новыми бойцами . Средний размер выплат для "добровольцев" приближается к 2 миллионам рублей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в   Брюсселе отреагировали на попытки РФ договориться о возобновлении полетов в США. Еврокомиссия подчеркнула: без разрешения ЕС российские авиакомпании не смогут летать в Штаты, ведь большинство трансатлантических маршрутов проходят через воздушное пространство Европы.



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Источник: https://www.bbc.com/russian/articles/cgen57gl270o
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