С февраля 2025 г. Россия ведет переговоры с США о возможном мирном урегулировании, однако интенсивность боевых действий не уменьшилась . Наоборот, за последние два месяца темпы потерь даже выросли.



Похороны российских военных — DW

Об этом свидетельствует анализ публикаций некрологов в российских и соцсетях. В частности, после визита спецпосланника президента США Стива Виткоффа в Москву 11 февраля, ежедневное количество упоминаний о погибших возросло . В феврале в среднем фиксировалось 234 некрологи в день — в полтора раза больше, чем в 2024 году.



По данным BBC, 52% погибших — это те, кто не имел отношения к армии до начала вторжения .



16% — бывшие заключенные , которых отправили на фронт из колоний.



12% — мобилизованные .

И еще 25% — добровольцы , подписавшие контракты после начала войны.

С октября 2023 года фиксируется резкий рост потерь среди добровольцев , тогда как уровень гибели мобилизованных стабилен, а доля заключенных постепенно снижается.



Это объясняется тем, что российские власти все чаще отправляют людей на фронт еще до суда . По новым законам, принятым в РФ, уголовные дела могут приостанавливаться, если обвиняемый подписал контракт с армией — таких лиц относят к добровольцам.



В 2025 году продолжается погоня российских регионов за новыми бойцами . Средний размер выплат для "добровольцев" приближается к 2 миллионам рублей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Брюсселе отреагировали на попытки РФ договориться о возобновлении полетов в США. Еврокомиссия подчеркнула: без разрешения ЕС российские авиакомпании не смогут летать в Штаты, ведь большинство трансатлантических маршрутов проходят через воздушное пространство Европы.