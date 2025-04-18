logo

BTC/USD

84494.16

ETH/USD

1584.65

LTC/USD

76.06

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2025 Минобороны заявили о конце "бусификации": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Минобороны заявили о конце "бусификации": что известно

Минобороны ответили, что будет с теми, кто на фронте с 2022 года

сегодня, 18:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военнослужащие, находящиеся на фронте с начала полномасштабного вторжения РФ, будут постепенно выводить из зоны боевых действий. Об этом 18 апреля во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк — накануне своего освобождения от должности.

Минобороны заявили о конце "бусификации": что известно

Ротация военных — чат GPT

По словам Гаврилюка, в Минобороны завершают наработку механизма, который позволит провести ротацию подразделений. В приоритете — замена военных, непрерывно выполняющих боевые задания с 2022 года. Реализация этого процесса станет возможной только при накоплении необходимого человеческого ресурса для подготовки и формирования новых подразделений.

Гаврилюк также отметил, что "бусификация" — это позорное явление.

В Министерстве обороны, по его словам, активно работают над доукомплектованием передовых подразделений. В частности, рассматривается создание новых формирований из контрактников в возрасте от 18 до 24 лет, которые уже присоединились к Силам обороны.

Кроме того, в Украине открыто более 50 рекрутинговых центров для добровольного привлечения как граждан Украины, так и иностранцев. Работа в этом направлении продолжается.

Впоследствии представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук подтвердил, что Кабинет Министров 18 апреля уволил Ивана Гаврилюка с должности первого замминистра обороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что финское расследование телеканала Yle показало, что с 2021 года Министерство обороны Финляндии тихо изменило подход к публичности данных по экспорту вооружения.







Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/xLSdXMUtSG4?si=ImVVKdtJ_FOPybI_
Теги:

Новости

Все новости