Минобороны заявили о конце "бусификации": что известно

Военнослужащие, находящиеся на фронте с начала полномасштабного вторжения РФ, будут постепенно выводить из зоны боевых действий. Об этом 18 апреля во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк — накануне своего освобождения от должности.

Ротация военных — чат GPT

По словам Гаврилюка, в Минобороны завершают наработку механизма, который позволит провести ротацию подразделений. В приоритете — замена военных, непрерывно выполняющих боевые задания с 2022 года. Реализация этого процесса станет возможной только при накоплении необходимого человеческого ресурса для подготовки и формирования новых подразделений.



Гаврилюк также отметил, что "бусификация" — это позорное явление.

В Министерстве обороны, по его словам, активно работают над доукомплектованием передовых подразделений. В частности, рассматривается создание новых формирований из контрактников в возрасте от 18 до 24 лет, которые уже присоединились к Силам обороны.

Кроме того, в Украине открыто более 50 рекрутинговых центров для добровольного привлечения как граждан Украины, так и иностранцев. Работа в этом направлении продолжается.

Впоследствии представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук подтвердил, что Кабинет Министров 18 апреля уволил Ивана Гаврилюка с должности первого замминистра обороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что финское расследование телеканала Yle показало, что с 2021 года Министерство обороны Финляндии тихо изменило подход к публичности данных по экспорту вооружения.









