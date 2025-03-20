Минобороны привлекает молодых контрактников чизбургерами

В Тик-ток Министерства обороны Украины появилось видео, на котором мужчина идет в Макдональдс и покупает чизбургер, а затем сообщает, что за контракт "18-24" молодые мужчины могут получить миллион гривен, на эти деньги купить себе квартиру, или 15 тысяч 625 чизбургеров.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Жаль, что мне не 18", – говорит мужчина.

При том чтобы пользователи соцсети не подумали, что это фейк, мужчина уточнил, что это правда Тик-ток Минобороны Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Зеленский сообщил о проекте с привлечением в армию украинцев в возрасте 18-24 лет. В Минобороны объяснили, что добровольцы получат годовой контракт на службу в армии, а затем могут быть демобилизованы. Сумма контракта в год составляет миллион гривен, а также включает в себя дополнительные финансовые вознаграждения и социальные гарантии. Украинские военные отреагировали на инициативу контрактов молодых украинцев.

Украинские военные положительно относятся к привлечению молодежи в армию, однако отмечают необходимость поддержки и тех, кто продолжает защищать страну. Как указывает военнослужащий Олег Симороз, такая ситуация может создать условия дискриминации в армии.

"Это правильно, но это должно быть для всех военнослужащих! Этим власть порождает дискриминацию в армии и как следствие у большой группы военных, которая останется без этих плюшек, еще больше упадет уровень морально-психологического обеспечения… Меня раздражает, как это очевидно…", — указывает Симороз.

Лейтенант ВСУ на позывной "Алекс" также указывает, что мотивировать молодежь воевать создает перспективу пополнения численности ВСУ, однако отмечает, что подобные бонусы нужны и для тех, кто служит со времен АТО/ООС.

"Я не против мотивации такими "плюшками", но надо поощрять и тех, на ком армия держится сейчас, а она реально держится на таких старожилах, которые есть в каждом подразделении", — указывает офицер.