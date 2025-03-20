logo

BTC/USD

85039.96

ETH/USD

1975.57

LTC/USD

91.79

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2025 Минобороны привлекает молодых контрактников чизбургерами
commentss НОВОСТИ Все новости

Минобороны привлекает молодых контрактников чизбургерами

Контрактников программы «18-24» заманивают чизбургерами в Минобороны

сегодня, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Тик-ток Министерства обороны Украины появилось видео, на котором мужчина идет в Макдональдс и покупает чизбургер, а затем сообщает, что за контракт "18-24" молодые мужчины могут получить миллион гривен, на эти деньги купить себе квартиру, или 15 тысяч 625 чизбургеров.

Минобороны привлекает молодых контрактников чизбургерами

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Жаль, что мне не 18", – говорит мужчина.

При том чтобы пользователи соцсети не подумали, что это фейк, мужчина уточнил, что это правда Тик-ток Минобороны Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Зеленский сообщил о проекте с привлечением в армию украинцев в возрасте 18-24 лет. В Минобороны объяснили, что добровольцы получат годовой контракт на службу в армии, а затем могут быть демобилизованы. Сумма контракта в год составляет миллион гривен, а также включает в себя дополнительные финансовые вознаграждения и социальные гарантии. Украинские военные отреагировали на инициативу контрактов молодых украинцев.

Украинские военные положительно относятся к привлечению молодежи в армию, однако отмечают необходимость поддержки и тех, кто продолжает защищать страну. Как указывает военнослужащий Олег Симороз, такая ситуация может создать условия дискриминации в армии.

"Это правильно, но это должно быть для всех военнослужащих! Этим власть порождает дискриминацию в армии и как следствие у большой группы военных, которая останется без этих плюшек, еще больше упадет уровень морально-психологического обеспечения… Меня раздражает, как это очевидно…", — указывает Симороз.

Лейтенант ВСУ на позывной "Алекс" также указывает, что мотивировать молодежь воевать создает перспективу пополнения численности ВСУ, однако отмечает, что подобные бонусы нужны и для тех, кто служит со времен АТО/ООС.

"Я не против мотивации такими "плюшками", но надо поощрять и тех, на ком армия держится сейчас, а она реально держится на таких старожилах, которые есть в каждом подразделении", — указывает офицер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости