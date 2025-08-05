Миллиард долларов на вооружение: кто и почему дает Украине деньги

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах реализации решений Гаагского саммита НАТО. По его словам, европейские страны — члены Альянса — уже выделили более 1 миллиарда долларов на закупку вооружения из США для нужд Вооруженных сил Украины.

Заявление Зеленского

Об этом шла речь во время беседы главы государства с новым Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Зеленский подчеркнул, что столь быстрая финансовая мобилизация союзников свидетельствует об эффективной работе инициативы NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine).

"Фактически за два дня союзники собрали более миллиарда долларов на вооружение. Это реальные деньги, реальные контракты и реальная поддержка для наших воинов", — подчеркнул Президент.

Ожидается больше участников инициативы:



По словам Зеленского, Генсек НАТО также сообщил о положительных сигналах от других государств, готовых присоединиться к программе финансирования поставки оружия. Ответная работа продолжается.

Фронт, Харьков, дипломатия:

Во время разговора Зеленский также проинформировал Рютте о текущей ситуации безопасности в Украине, в частности об интенсивных обстрелах Харькова и других городов, а также о потребностях армии на линии фронта. Отдельное внимание было уделено дипломатическим усилиям Киева – Президент подтвердил, что Украина работает над расширением круга партнеров и форматом сотрудничества с ними.

"Есть хорошие предложения, и мы будем их реализовывать", — добавил глава государства.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Вопрос правомерности действий представителей ТЦК и СП во время мобилизации все чаще становится предметом общественного обсуждения. Реагируя на многочисленные сообщения о возможных нарушениях прав человека, включая незаконное содержание, применение силы и ограничение свободы, к теме публично присоединился Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.