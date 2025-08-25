Украина и Литва будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Продолжается работа над запуском совместных производств, в том числе по созданию дальнобойных беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Литва и Украина будут вооружаться вместе: что это значит

Соответствующее Письмо о намерениях совместного производства оборонной продукции в Литве и Украине было подписано в Киеве вместе с министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

"Обсудили конкретные перспективы промышленного сотрудничества, которые открываются благодаря Письму о намерениях. Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями. Поблагодарил литовскую коллегу за визит и продуктивное взаимодействие. Важно, что Литва будет продолжать направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине до 2027 года. Это сильный сигнал долгосрочной поддержки наших воинов", – заявил Шмыгаль.

По словам Министра, будет привлечено дополнительное финансирование для закупки вооружения и развития украинской промышленности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандисты в Telegram-каналах распространяют информацию, что якобы Латвия собирается закупить 5 тысяч бревен и этими кольями для ограды будет защищать границу с россией. Такие сообщения распространяются с акцентом на то, что эти оборонные действия "бессмысленны и бесполезны", передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

На самом деле правительство Латвии реализует масштабный оборонный проект по укреплению восточной границы. Речь идет не только о "колах", а о целом комплексе инженерных конструкций: противотанковые "ежи", бетонные блоки ("зубы дракона"), противотанковые рвы, барьеры и другие укрепления.