3 тысячи врагов на дно: как дешевые украинские дроны строят новый щит неба

Какие результаты и что дальше:



Новый щит неба Украины

За последние два месяца благотворительный фонд "Возвращайся живым" передал украинской армии дроны, предназначенные для перехвата вражеских БПЛА. Эти устройства гораздо дешевле зенитных ракет, но при этом эффективны: только за две последние волны боевых действий они ликвидировали около 1 500 российских дронов. В общей сложности с начала года сбито более 3 000 БПЛА врага.

Аналитики оценивают суммарную стоимость сбитых беспилотников в $195 миллионов, что более чем в десять раз превышает затраты на реализацию проекта. Это говорит о значительной экономической эффективности и жизнеспособности новой системы обороны.

Как действуют перехватчики:

• Оператор управляет дронами в реальном времени через видеопоток из камеры на борту.

• Скорость – более 300 км/ч, что позволяет эффективно ловить как небольшие разведывательные дроны, так и большие "шахеды".

• Цена таких устройств — в 5 раз ниже цены управляемых зенитных ракет.

Аналитики отмечают, что внедрение перехватчиков значительно снизило способность врага проникать в тыл украинских позиций, такую оценку признали даже российские военные.



Пока двигается проект:

Президент Зеленский объявил стратегическую цель – производить до 1 000 перехватчиков ежедневно, чтобы сформировать массовую защиту против БПЛА.

Министерство обороны уже профинансировало проекты на $72 млн, предусмотрев масштабное оборонное переоборудование.

В то же время, в Киеве было направлено 260 млн грн (~$6,2 млн) на запуск пилотного этапа программы по обучению операторов и мобильных групп обслуживания.

Зачем это Украине?

• Перехватчики позволяют удерживать небо без затрат на дорогие ракеты.

• Установка дешевых устройств по всей стране демократизирует воздушную оборону: сегодня даже недорогой дрон может быть сбит дешевым дроном.

• Это скорый ответ на изменение характера войны, где беспилотники стали важным элементом атаки и защиты.

Украинский подход к массовой и бюджетной воздушной обороне — дроны-перехватчики стал одним из самых удачных реагирований на современные угрозы. Уже сейчас они показывают результат: тысячи сбитых российских дронов, сохраненные ресурсы и экономия бюджетных средств.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Австрийский суд дал зеленый свет Нафтогазу на принудительное взыскание активов России, чтобы компенсировать потери из-за аннексии Крыма. Речь идет о более чем 20 объектах недвижимости России на территории Австрии. Их планируют продать через аукцион. Общая стоимость этих объектов превышает 120 миллионов евро.