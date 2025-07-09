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Китайцы шпионят за секретными украинскими разработками: какое оружие заинтересовало Китай

Китайцы пытались получить и вывезти из Украины секретные документы относительно украинского ракетного комплекса "Нептун"

9 июля 2025, 13:24
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Кречмаровская Наталия

В Киеве контрразведка Службы безопасности Украины задержала двоих граждан Китайской Народной Республики. По данным СБУ, они пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Китайцы шпионят за секретными украинскими разработками: какое оружие заинтересовало Китай

Задержание шпионов. Фото СБУ

В Службе безопасности объяснили, что этот комплекс является уникальным вооружением сил обороны Украины. Он предназначен для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Именно из "Нептуна", как напомнили в СБУ, Украина уничтожила флагман черноморского флота РФ — ракетный крейсер "Москва".

В ходе расследования было установлено, что одним из китайских шпионов оказался 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов. В 2023 году он был отчислен за академическую неуспеваемость, однако он остался в Украине. Другим фигурантом дела оказался его отец. Мужчина постоянно проживал в КНР, однако проезжал в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

В СБУ отметили, что бывший китайский студент должен был получить техническую документацию по производству украинских "Нептунов". С этой целью он пытался завербовать украинского гражданина, имеющего отношение к разработкам новейших вооружений Сил обороны.

"Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его разведактивности и задержала "на горячем" во время передачи ему тайных документов. Следующим этапом был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР", — сообщили в СБУ.

У фигурантов провели обыски и изъяли телефоны с доказательствами их переписки между собой, где они координируют свою шпионскую деятельность.

Мужчин задержали, а на основании собранных доказательств сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). За шпионаж мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и конфискация имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине готовили кровавый теракт.




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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-kytaiskykh-shpyhuniv-yaki-zbyraly-sekretni-tekhnolohii-vyrobnytstva-ukrainskykh-raket-neptun
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