Китайцы шпионят за секретными украинскими разработками: какое оружие заинтересовало Китай

В Киеве контрразведка Службы безопасности Украины задержала двоих граждан Китайской Народной Республики. По данным СБУ, они пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Задержание шпионов. Фото СБУ

В Службе безопасности объяснили, что этот комплекс является уникальным вооружением сил обороны Украины. Он предназначен для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Именно из "Нептуна", как напомнили в СБУ, Украина уничтожила флагман черноморского флота РФ — ракетный крейсер "Москва".

В ходе расследования было установлено, что одним из китайских шпионов оказался 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов. В 2023 году он был отчислен за академическую неуспеваемость, однако он остался в Украине. Другим фигурантом дела оказался его отец. Мужчина постоянно проживал в КНР, однако проезжал в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

В СБУ отметили, что бывший китайский студент должен был получить техническую документацию по производству украинских "Нептунов". С этой целью он пытался завербовать украинского гражданина, имеющего отношение к разработкам новейших вооружений Сил обороны.

"Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его разведактивности и задержала "на горячем" во время передачи ему тайных документов. Следующим этапом был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР", — сообщили в СБУ.

У фигурантов провели обыски и изъяли телефоны с доказательствами их переписки между собой, где они координируют свою шпионскую деятельность.

Мужчин задержали, а на основании собранных доказательств сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). За шпионаж мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и конфискация имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине готовили кровавый теракт.



