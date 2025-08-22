Хорошая идея рискует превратиться в "кормушку" Минобороны: что не так с законами о Defence City

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народные депутаты приняли законы о Defence City – специальном льготном режиме для оборонных предприятий. Однако, по словам народного депутата Дмитрия Разумкова, эта хорошая идея рискует превратиться в "кормушку" Минобороны.
Минобороны. Фото из открытых источников
Политик отметил, что идея звучит правильно и перспективно. Однако он указал на большие проблемы и угрозы.
По его словам, согласно законам, министерству полностью отдают влияние на предприятия оборонной сферы.
Разумков отметил, что второй проблемой и большой коррупционной составляющей является запрет экспорта излишков оборонного производства. Он пояснил, что если бы государство покупало все 100% продукции предприятия, то вопросов не возникало бы. Но если завод, по его словам, может производить тысячу дронов, а государство покупает только сто, то почему запрещается продавать все остальные на другие рынки, кроме России и ее союзников. Разрешение продаж дало бы больше налогов, рабочих мест, новые рынки и технологии. По мнению политика, это возможность укрепить экономику и одновременно повысить способность Вооруженных Сил.
Напомним: портал "Комментарии" писал, каким законом нардепы упростили коррупционерам жизнь.