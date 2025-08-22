Хорошая идея рискует превратиться в "кормушку" Минобороны: что не так с законами о Defence City

Народные депутаты приняли законы о Defence City – специальном льготном режиме для оборонных предприятий. Однако, по словам народного депутата Дмитрия Разумкова, эта хорошая идея рискует превратиться в "кормушку" Минобороны.

Минобороны. Фото из открытых источников

Политик отметил, что идея звучит правильно и перспективно. Однако он указал на большие проблемы и угрозы.

"Огромные рычаги влияния, в том числе коррупционного, остаются в руках Министерства обороны. Именно того министерства, которое закупало яйца по 17 гривен, оказавшиеся летними "зимние" куртки, бракованные мины", — пояснил он.

По его словам, согласно законам, министерству полностью отдают влияние на предприятия оборонной сферы.

"Поручают выполнять функцию контроллинга, полностью уничтожающую ту хорошую идею, которая изначально была заложена в идее законопроекта", — пояснил нардеп.

Разумков отметил, что второй проблемой и большой коррупционной составляющей является запрет экспорта излишков оборонного производства. Он пояснил, что если бы государство покупало все 100% продукции предприятия, то вопросов не возникало бы. Но если завод, по его словам, может производить тысячу дронов, а государство покупает только сто, то почему запрещается продавать все остальные на другие рынки, кроме России и ее союзников. Разрешение продаж дало бы больше налогов, рабочих мест, новые рынки и технологии. По мнению политика, это возможность укрепить экономику и одновременно повысить способность Вооруженных Сил.

"Вместо этого создается почва для коррупции: приходят "знающие люди" из Минобороны и говорят — хотите, чтобы купили всю партию? Тогда цена будет не 500, а 600. А разницу — занесите. Вместо поддержки отрасли — собственным производителям фактически ставят подножку. Наши предприятия могли бы развиваться и таким образом увеличивать возможности помощи ВСУ. Но власть не дает им этого делать специально”, — выразил свое видение народный депутат.

