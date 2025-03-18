Группы «Бумбокс» и «Без обмежень» сочли критически важными

Музыкальные группы "Бумбокс" и "Без обмежень" получили бронирование от мобилизации из-за того, что Минкульт подтвердил для этих групп статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на приказы Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Так, согласно документам от 11 марта, отмечается , что ООО "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" (украинская рок-группа "Без ограничений") отвечает критериям предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными в таком же военном периоде.

Кроме того, такой статус предоставлен ООО "МУЗИКА ДЛЯ МАС" (украинская группа "Бумбокс").

Напомним, в ноябре прошлого года правительство опубликовало постановление №1332 с обновленным порядком бронирования от мобилизации с использованием государственного портала "Дия". Документ предусматривает необходимость подтверждения критичности всеми предприятиями, имеющими сегодня этот статус, для сохранения забронированными их сотрудников. Согласно ему, предприятия теперь должны иметь среднюю зарплату от 2,5 минимальной (сейчас – 20 тыс. грн в месяц) в течение последнего квартала, их работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату хотя бы месяц в этом квартале.

Министерство культуры 7 февраля утвердило новые критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики в сферах культуры и информации.

Ранее Минкульт подтвердил статус критически важных: "Мы-Украина", "5 канал", "1+1", "Прямой", "Интер", ICTV, "Новый канал", СТБ, УП, NV, "Хмарочос медіа", "Радио любви", "Кинокит", "Зионбуд" "Тет", "2+2", "Киевстар ТВ" и Viasat и нескольким десяткам других предприятий и организаций, а также более около 70 театров, опер, цирков, ансамблей капелл, оркестров, заповедников, музеев, заповедников и профильных учебных заведений.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в портале "Дия" вновь открыта подача заявлений на бронирование работников. После технических усовершенствований система стала более быстрой и удобной в использовании. Однако воспользоваться услугой могут только предприятия, официально получившие статус критически важных.