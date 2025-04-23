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Генерал Черешня идет в бой: новый украинский дрон FPV

"Генерал Черешня" - новый FPV с электродвигателем для украинских военных

сегодня, 16:50
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Автор:
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Ткачова Марія

Министерство обороны Украины официально разрешило использовать новый беспилотник для войска – FPV-дрон Генерал Черешня . Этот дрон стал частью вооружения украинской армии после прохождения всех необходимых проверок и получения специального кода – это означает, что его можно применять на фронте.

Генерал Черешня идет в бой: новый украинский дрон FPV

Украинский дрон "Генерал Черешня" — чат GPT

"Генерал Черешня" — это не один конкретный дрон, а целый комплекс коптеров, которые могут быть разного размера и иметь разные функции. Все эти дроны оснащены электродвигателями , что делает их менее заметными и тише, чем обычные.

Главная "фишка" дронов - высокая мобильность и быстрая подготовка к полету . Комплекс можно развернуть буквально через несколько минут, что очень важно для сохранения жизни экипажа – чем меньше времени на подготовку, тем меньше риск попасть под огонь врага.

В зависимости от размера и цели "Генерал Черешня" может нести различные боевые заряды . Например, маленький дрон – для удара по пехоте, больший – способен уничтожить бронетехнику, блиндажи или грузовики противника .

Такие FPV-дроны (от англ. First Person View – "вид от первого лица") управляются оператором, который видит все из камеры на борту дрона. Это позволяет точно наводить его на цель и уничтожать неприятеля даже в сложных условиях.

Новый беспилотник назвали Генерал Черешня — это звучит немного с юмором, но на самом деле он не шутит. Он — еще одно доказательство того, как украинцы превращают технику в оружие, способное эффективно избивать врага. Еще раз показывают, что даже в сложных условиях войны украинские разработчики способны создавать новую, современную и действенную технику.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Москве на парковке взорвался и загорелся автомобиль.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/general-chereshnya-novij-fpv-z-elektrodvigunom-dlya-ukrayinskih-vijskovih
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