Главная Новости Оборона 2025 Еврокомиссия обещает украинцам гранты от 300 до 500 тыс. евро: на что можно потратить деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

Еврокомиссия обещает украинцам гранты от 300 до 500 тыс. евро: на что можно потратить деньги

Какие предприятия могут получить грант Европейского инновационного совета

12 августа 2025, 19:46
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине стартовала регистрация на программу Еврокомиссии. Европейские партнеры обещают 20 млн евро на масштабирование deep tech-стартапов.

Еврокомиссия обещает украинцам гранты от 300 до 500 тыс. евро: на что можно потратить деньги

Грант. Иллюстративное фото

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что Европейский инновационный совет запускает новую программу. Получить финансирование могут наиболее перспективные украинские стартапы, а также малые и средние предприятия.

"Это прямое продолжение успеха уже доказавшего проекта Seeds of Bravery: украинские технологические команды способны создавать решения мирового уровня даже во время войны", — отмечают в министерстве.

Участники в случае утверждения получат:

  • грант от 300000 евро до 500000 евро от Европейского инновационного совета;

  • безвозмездный доступ к услугам EIC Business Acceleration Services — коучинг и инвенты, адаптированные к конкретным потребностям стартапов;

  • право на участие в программе Fast Track to EIC Accelerator, чтобы получить еще больше грантов и инвестиций EIC.

В Минцифре рассказали, что зарегистрироваться на получение гранта могут deep tech-стартапы, разрабатывающие решения в сферах:

  • кибербезопасности;

  • искусственного интеллекта;

  • машинного обучения;

  • робототехники и автономных систем;

  • спутниковых, космических и морских технологий;

  • био- и восстановительных технологий.

Регистрация будет продолжаться до 26 ноября — подать заявку можно по ссылке.

Отмечается, что Европейский инновационный совет объявил конкурс финансирования, основываясь на успехе предыдущей инициативы Seeds of Bravery.

портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде указали, какие решения могут уничтожить украинскую оборонку.



Источник: https://t.me/mintsyfra/7076
