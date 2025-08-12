Еврокомиссия обещает украинцам гранты от 300 до 500 тыс. евро: на что можно потратить деньги

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине стартовала регистрация на программу Еврокомиссии. Европейские партнеры обещают 20 млн евро на масштабирование deep tech-стартапов.
Грант. Иллюстративное фото
В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что Европейский инновационный совет запускает новую программу. Получить финансирование могут наиболее перспективные украинские стартапы, а также малые и средние предприятия.
Участники в случае утверждения получат:
грант от 300000 евро до 500000 евро от Европейского инновационного совета;
безвозмездный доступ к услугам EIC Business Acceleration Services — коучинг и инвенты, адаптированные к конкретным потребностям стартапов;
право на участие в программе Fast Track to EIC Accelerator, чтобы получить еще больше грантов и инвестиций EIC.
В Минцифре рассказали, что зарегистрироваться на получение гранта могут deep tech-стартапы, разрабатывающие решения в сферах:
кибербезопасности;
искусственного интеллекта;
машинного обучения;
робототехники и автономных систем;
спутниковых, космических и морских технологий;
био- и восстановительных технологий.
Регистрация будет продолжаться до 26 ноября — подать заявку можно по ссылке.
Отмечается, что Европейский инновационный совет объявил конкурс финансирования, основываясь на успехе предыдущей инициативы Seeds of Bravery.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде указали, какие решения могут уничтожить украинскую оборонку.