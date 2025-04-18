Два важных крупных города категорически не готовы к обороне – военный

Два крупных города – Харьков и центр нынешней территории Донецкой области Краматорск – категорически не готовы к обороне и наступательным действиям со стороны врага. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов.

Станислав Бунятов

Военный отметил, что в Краматорске продолжают выкладывать улицы брусчаткой, проводить уборку и обрезку веточек, когда до фронта остается 25 километров.

"На полях ни одного окопа, ни одного клубка ягозы. Открою секрет: если посреди поля у*бать противотанковый ров, забросить в него ягозу, и по всему полю с интервалом 5-10 м тоже растянуть ягозу, то ни один пехотинец, танк, мотоцикл и тому подобный шляпа не пройдет - не пролезет, линия будет надежнее , чем река Днепр , даже пехоты не надо будет сажать, пилоты с бродячими псами справятся", — подчеркивает Бунятов.

Такая же ситуация происходит и в Харькове, отметил он.

" Харьковчане, я вас обидеть не хочу, но ваш город ни * уя и близко не готов к обороне , если что- то и копается, то только когда комиссия едет, полным ходом идет отмывание бабла , у меня знакомый работал на этом направлении экскаваторщиком. Будут потом кричать что генералы пид*р*сы, про*бали фронт", – пишет военный СОУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Харькове российская баллистическая ракета с кассетной начинкой ударила по многоэтажке. Подтверждена гибель одного человека, также 54 пострадавших. Эту информацию мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в соцсетях.

"Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди", — отметил градоначальник Харькова. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших два ребенка: 4 года и неполных 3 года. Он добавил, что количество пострадавших возросло до 54 человек.