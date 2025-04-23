Дания передаст Украине артиллерийские боеприпасы более чем на 300 миллионов датских крон . Об этом объявил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен во время встречи со своим коллегой из Эстонии Ханно Певкуром. Помощь оказывается через Эстонию, уже имеющую собственную инициативу поставки боеприпасов для Украины.

Министерство обороны Дании — fmn.dk

По словам Поульсена, очень важно, чтобы страны Севера и Балтии и дальше поддерживали борьбу Украины за свободу. Он отметил, что прекращение огня возможно только тогда, когда будут четкие гарантии безопасности, и Дания готова присоединиться к возможной миротворческой миссии.



Сейчас Украина нуждается в артиллерии , и датский пакет помощи включает боеприпасы разного калибра , которые нужны для фронта. Общая стоимость этого взноса — около 317 миллионов крон . Ранее Дания уже посылала Украине помощь — в частности, морское оборудование и артиллерию.



Министр подчеркнул, что важно предоставлять именно то, что нужно украинским военным. Эстония имеет возможность быстро передавать боеприпасы и знает, какие типы сейчас самые необходимые на фронте.



Также Дания продолжает участвовать в обучении украинских военных и поставках техники для украинских бригад . Кроме того, она сотрудничает с Норвегией и Швецией, чтобы передать Украине бронетранспортеры .



Отдельно Дания выделила еще 30 миллионов крон в поддержку кибербезопасности Украины. Это происходит в рамках ИТ-коалиции, которую возглавляет Эстония.



Таким образом Дания последовательно поддерживает Украину и финансово, и военно, работая вместе с союзниками, чтобы обеспечить нашу страну всем необходимым для борьбы с агрессором.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что спикер Кремля заверил, что "Россия достигнет своих целей мирным или военным путем".