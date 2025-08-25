«Amazon для войны»: что заказали военные на миллиард гривен

Вооруженные силы Украины заказали через систему "Е-баллы" более 22 тысяч единиц техники – от FPV-дронов и бомберов до разведывательных БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы. Общая стоимость этих заказов превысила 1 млрд гривен, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Военные за Е-баллы заказывают технику

По его словам, только за последний период на фронт уже доставлено оборудование на 266 миллионов гривен, а среднее время от заказа до фактической поставки составляет около 10 дней.

В августе заработала обновленная программа "Армия дронов. Бонус", известная как "Е-баллы". Она позволяет боевым подразделениям обменивать начисленные за поражение или уничтожение враждебных целей баллы на необходимую технику от украинских производителей. В маркетплейсе военные могут выбирать дроны разных типов, средства РЭБ и другие образцы оснастки.

Федоров отметил, что эта система стала своеобразным "Amazon для войны": быстрой, прозрачной и эффективной. Она позволяет наиболее результативным подразделениям получать дополнительные ресурсы сверх централизованных поставок, что повышает их боеспособность и способствует более гибкому обеспечению войска современными технологиями.

