Враг шокирован: ВСУ продемонстрировали впечатляющий результат, где никто не ожидал

По словам Александра Сырского, за последние недели украинские защитники освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино и Шевченко, что в районе Покровска в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ — Александр Сырский Telegram

Об этом он сообщил в Facebook после поездки в операционную зону войск оперативно-тактической группировки "Донецк". Главнокомандующий отметил, что находился непосредственно в подразделениях на передовой и лично проверил ситуацию в самых горячих точках.

"В течение трех суток побывал фактически во всех бригадах этой мощнейшей группировки Сил обороны Украины, которая несет на себе основную тяжесть противостояния весеннему наступлению врага и уничтожает его лучшие силы и средства. В частности, на покровском направлении наши воины ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий", — заявил Сырский.

Он также сообщил, что выслушал доклады командующего ОТУ "Донецк" генерал-лейтенанта Александра Тарнавского, а также провел работу непосредственно на командных пунктах с командирами бригад. По словам Сырского, ему удалось оперативно решить ряд проблемных вопросов, касающихся организации боевых действий, логистики, обеспечения подразделений боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами.

Главнокомандующий поблагодарил военных за стойкость, эффективность и мужество, с которыми они противостоят численно превосходящему врагу. Он подчеркнул, что защитники Донбасса являются примером отваги и несокрушимости для всей страны.

Напоминаем, ранее портал "Комментарии" сообщал, каким будет ответ РФ на действия ВСУ в Курской и Белгородской областях.