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На сколько массированных ударов у России еще есть ракет, - данные разведки

Армия РФ, хотя и использовала значительное количество своего ракетного запаса, однако наносить удары еще может не раз

сегодня, 16:02
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Автор:

Моесеенко Валентина

По подсчетам украинских военных разведчиков, в России осталось на вооружении до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет — около 550 единиц, поэтому она комбинирует их с дронами-камикадзе и перерабатывает ракеты С-300 и С-400 для запусков "земля-земля", пишут "Комментарии".

На сколько массированных ударов у России еще есть ракет, - данные разведки

В ГУР МОУ посчитали остатки российских ракет

"У них есть "Искандеры", есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам, в России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это примерно 550 единиц. Их потенциала хватит на проведение двух-трех массированных ударов в количестве более 80 ракет", — озвучивает ситуацию представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий.

По его наблюдениям, прошлый террористический удар состоял из менее 30 высокоточных ракет. Именно это и является свидетельством того, что в армии страны-террористки есть дефицит и они не успевают пополнять арсенал. Чтобы покрыть недостаток, враг использует дроны-камикадзе, как иранского производства, так и свои.

"Россияне стали перерабатывать ракеты С-300 и С-400 и запускать их как ракеты "земля-земля". Это не точное оружие, но разрушительное", — говорит Скибицкий.

Он также отметил, что в Украине проверили готовность подразделенийстоящих на защите северной границы у нашего государства . Там подготовлены надлежащие оборонные рубежи, развернута и усилена система ПВО, включая Киев.

"И если мы сбиваем сейчас вражеские крылатые ракеты, то поверьте, сбивать вертолеты и самолеты – это гораздо проще", – оптимистично добавил представитель ГУР МО.

Напомним, как писали "Комментарии", в украинской разведке считают, что в феврале-марте российские захватчики будут пытаться выполнить задачу Путина – оккупировать весь Донбасс. К тому же российские войска уже начинают действовать иначе, чем месяц-два назад. Это связано со сменой военного руководства.

 



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Источник: https://rus.delfi.ee/statja/120130892/general-ukrainskoy-razvedki-esli-by-zapadnye-vrachi-ne-podderzhivali-zhizn-putina-voyna-by-uzhe-zakonchilas
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