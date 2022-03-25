Звание "Город - герой Украины" присвоено еще четырем городам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №164/2022 о присвоении почетного звания "Город — герой Украины" еще четырем украинским городам. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины в Фейсбуке.

Указ Президента Украины – Минобороны Украины

"С целью празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии РФ против Украины Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Город – герой Украины" еще четырем городам", — говорится в сообщении Минобороны.

Почетное отличие Зеленский присвоил следующим городам:

Буча (Киевская область);

Ирпень (Киевская область);

Николаев (Николаевская область);

Ахтырка (Сумская область).

Как сообщали ранее "Комментарии", ВСУ в десятый раз ударили по Чернобаевке: РФ снова стягивает туда технику. ВСУ могут нанести снова удары по скоплениям врага, ведь после разгрома РФ снова начала стягивать туда технику.

Также "Комментарии" писали, что все больше военных РФ переходит воевать на сторону Украины против режима Путина. Понимание последствий войны в Украине приходит не столько гражданским, до сих пор склонным верить российской пропаганде, сколько самих российских военных, все чаще принимающих решение перейти с оружием в руках на сторону Украины.

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