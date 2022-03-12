Зеленский впервые назвал потери украинской армии: сколько погибло военных

Владимир Зеленский сообщил во время общения с иностранными журналистами, что за время войны ориентировочно погибли около 1300 украинских защитников. Речь идет о погибших с 24 февраля, когда началась война. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины 12 марта впервые заявил, сколько украинских военных отдало жизнь в войне за нашу независимость. То есть на 17-й день войны России против Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на видео Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что мы не радуемся числу погибших в этой войне.

"У нас погибло где-то 1300 военных людей, а в России – более 12 тысяч. Один до десяти. Я не радуюсь, что в них 12 тысяч погибло", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский объяснил, что такое видение мира в целом не его. Потому что у русских тоже есть родители, кроме того их сюда отправили.

Президент Украины напомнил, что большинство российских военных вообще ничего не знают, ведь им рассказывают о некоем "фашизме".

В частности, Зеленский заявил, что российские оккупанты в Украине уже понимают, что именно они ведут себя как нацисты, которые блокируют города и не дают людям воды.

Президент сказал, что такое количество погибших, потому что правда на нашей стороне.

Как сообщали ранее "Комментарии", в МИД РФ заявили о новых "законных целях" в Украине для вооруженных сил РФ. Российская армия может открыть огонь по новым целям в Украине, которыми могут стать конвои с иностранным оружием для украинской армии. Рябков напомнил, что Москва уже неоднократно предупреждала Украину, а теперь уже и предупредила США о том, что последствия передачи Киеву вооружения могут иметь печальные последствия, прежде всего, для самой Украины.

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