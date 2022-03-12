logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Зеленский впервые назвал потери украинской армии: сколько погибло военных
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский впервые назвал потери украинской армии: сколько погибло военных

Зеленский впервые назвал количество наших погибших бойцов

сегодня, 16:57
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Владимир Зеленский сообщил во время общения с иностранными журналистами, что за время войны ориентировочно погибли около 1300 украинских защитников. Речь идет о погибших с 24 февраля, когда началась война. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины 12 марта впервые заявил, сколько украинских военных отдало жизнь в войне за нашу независимость. То есть на 17-й день войны России против Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на видео Офиса президента.

Зеленский впервые назвал потери украинской армии: сколько погибло военных

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что мы не радуемся числу погибших в этой войне.

"У нас погибло где-то 1300 военных людей, а в России – более 12 тысяч. Один до десяти. Я не радуюсь, что в них 12 тысяч погибло", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский объяснил, что такое видение мира в целом не его. Потому что у русских тоже есть родители, кроме того их сюда отправили.

Президент Украины напомнил, что большинство российских военных вообще ничего не знают, ведь им рассказывают о некоем "фашизме".

В частности, Зеленский заявил, что российские оккупанты в Украине уже понимают, что именно они ведут себя как нацисты, которые блокируют города и не дают людям воды.

Президент сказал, что такое количество погибших, потому что правда на нашей стороне.

Как сообщали ранее "Комментарии", в МИД РФ заявили о новых "законных целях" в Украине для вооруженных сил РФ. Российская армия может открыть огонь по новым целям в Украине, которыми могут стать конвои с иностранным оружием для украинской армии. Рябков напомнил, что Москва уже неоднократно предупреждала Украину, а теперь уже и предупредила США о том, что последствия передачи Киеву вооружения могут иметь печальные последствия, прежде всего, для самой Украины.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/OP_UA
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!