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Защитники Запорожской области захватили несколько вражеских БМП и взяли в плен оккупанта

В Запорожской области активно продолжает развиваться движение сопротивления

5 мая 2022, 10:35 comments1119
Автор:

Денис
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Защитники Запорожского края дают достойный отпор противнику. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Защитники Запорожской области захватили несколько вражеских БМП и взяли в плен оккупанта

ВСУ

Так, по информации Ткачука, за прошедшие сутки (4 мая) нашим воинам удалось уничтожить десятки единиц живой силы противника, а также захватить трофейную технику, а именно:

• 29 лиц личного состава армии оккупантов (еще 39 были ранены, один взят в плен);

• уничтожено одиннадцать боевых бронированных машин (еще две БМП были захвачены);

• одну 152 мм гаубицу Д-20;

• 12 единиц автомобильной техники.

Отмечается, что активно продолжает развиваться движение сопротивления. 

"После подрыва железнодорожного перехода возле Акимовки оккупанты ищут "диверсантов", в Бердянске также действует украинское подполье", — сообщает Руслан Ткачук. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в британской разведке знают, как Россия может использовать военные учения в Беларуси. Британская разведка не считает, что внезапные учения в Беларуси представляют угрозу ее соседям. 

Читайте также о том, что российские самолеты заходили в воздушное пространство стран ЕС: что известно. Российские самолеты заходят в воздух над Европой: есть несколько прецедентов. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Пентагоне рассказали, какие планы России на Харьков. ВСУ в течение последних дней удалось отбросить врага на немалое расстояние от областного центра. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что смертельное ДТП возле Одессы: среди погибших — несовершеннолетний. В Одесском районе в аварии пострадала семья. 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/500384145123401
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