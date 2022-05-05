Защитники Запорожской области захватили несколько вражеских БМП и взяли в плен оккупанта

Защитники Запорожского края дают достойный отпор противнику. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Так, по информации Ткачука, за прошедшие сутки (4 мая) нашим воинам удалось уничтожить десятки единиц живой силы противника, а также захватить трофейную технику, а именно:

• 29 лиц личного состава армии оккупантов (еще 39 были ранены, один взят в плен);

• уничтожено одиннадцать боевых бронированных машин (еще две БМП были захвачены);

• одну 152 мм гаубицу Д-20;

• 12 единиц автомобильной техники.

Отмечается, что активно продолжает развиваться движение сопротивления.

"После подрыва железнодорожного перехода возле Акимовки оккупанты ищут "диверсантов", в Бердянске также действует украинское подполье", — сообщает Руслан Ткачук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в британской разведке знают, как Россия может использовать военные учения в Беларуси. Британская разведка не считает, что внезапные учения в Беларуси представляют угрозу ее соседям.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в Пентагоне рассказали, какие планы России на Харьков. ВСУ в течение последних дней удалось отбросить врага на немалое расстояние от областного центра.

Также "Комментарии" сообщали о том, что смертельное ДТП возле Одессы: среди погибших — несовершеннолетний. В Одесском районе в аварии пострадала семья.

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