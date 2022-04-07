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Защитники Запорожской области уничтожили бронетехнику и живую силу оккупантов

Украинская ПВО уничтожила три ракеты оккупантов в небе над Запорожьем

7 апреля 2022, 12:55
Автор:

Денис
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Защитники Запорожского края дать достойный отпор оккупантам и продолжают уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации. 

Защитники Запорожской области уничтожили бронетехнику и живую силу оккупантов

ВСУ

Согласно официальной информации, по состоянию на вечер 6 апреля и утро 7 апреля наши воины смогли уничтожить:

• двенадцать оккупантов;

• один танк;

• четыре боевых бронированных машины;

• одна реактивная система залпового огня;

• один автомобиль.

Кроме того,  по предварительной информации, этой ночью в небе над городом Запорожье были сбиты три крылатые ракеты. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "демилитаризация" рашистов продолжается: на Востоке ВСУ уничтожили 60 военных РФ и один самолет. Украинские военные нанесли существенные удары российским оккупантам. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что Байден подписал новый пакет помощи для Украины: что в нем есть. Президент Соединённых Штатов Америки заявил о выделении Украине нового пакета оборонной помощи. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что первый шаг к гарантиям безопасности: Зеленский назвал страны, которые готовы обсуждать документ. Зеленский перечислил, какие страны готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины. Читайте об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Мецгера хотят назначить замминистра экономики: журналисты выяснили подробности. Мецгер приказал охране "забрать камеры" у журналистов проекта "Схемы". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.zoda.gov.ua/news/60412/situatsiya-shodo-rosiyskogo-vtorgnennya-stanom-na-07.04.2022-roku-0800---zsu,-43-doba.html
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