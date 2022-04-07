Защитники Запорожской области уничтожили бронетехнику и живую силу оккупантов

Защитники Запорожского края дать достойный отпор оккупантам и продолжают уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации.

ВСУ

Согласно официальной информации, по состоянию на вечер 6 апреля и утро 7 апреля наши воины смогли уничтожить:

• двенадцать оккупантов;

• один танк;

• четыре боевых бронированных машины;

• одна реактивная система залпового огня;

• один автомобиль.

Кроме того, по предварительной информации, этой ночью в небе над городом Запорожье были сбиты три крылатые ракеты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "демилитаризация" рашистов продолжается: на Востоке ВСУ уничтожили 60 военных РФ и один самолет. Украинские военные нанесли существенные удары российским оккупантам. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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