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Главная Новости Оборона 2022 Защитники Запорожского края улучшили свое тактическое положение, оттеснив оккупантов
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Защитники Запорожского края улучшили свое тактическое положение, оттеснив оккупантов

Украинские воины дают достойный отпор противнику

сегодня, 10:44
Автор:

Денис
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Силы обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции и уничтожают живую силу и технику противника. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Защитники Запорожского края улучшили свое тактическое положение, оттеснив оккупантов

ВСУ

На протяжении предыдущих суток (26 мая) благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено:

• 26 лиц личного состава противника (еще 51 оккупант получил ранения);

• две реактивных системы залпового огня "Град";

• два танка;

• одну боевую бронированную машину;

• семь единиц автомобильной техники;

Кроме того, бойцы ВСУ повредили вражеский вертолет Ми-8. 

"Вместе с этим украинские защитники улучшили свое тактическое положение, оттеснив врага и заняв позиции на окрестностях села Новодаровка", — рассказал Ткачук. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в МИД РФ утверждают, что предложения Москвы по мирному договору уже в Киеве. Глава МИД РФ Лавров говорит, что Запад намеренно удерживает Зеленского от перемирия с Россией. 

Читайте также о том, что "Катастрофическое развертывание событий можно было остановить, если бы сильные мира не заигрывали с Россией",- Зеленский. Зеленский обвинил мир в заигрывании с врагом и произошедшей катастрофе. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что умер один из основателей культовой группы Depeche ModeЭнди Флетчеру было 60 лет. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Арестович рассказал об уничтожении Крымского моста: может ли Украина обстрелять это сооружение. По словам Арестовича, мост надежно защищен враждебными силами. 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/433195261470400
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