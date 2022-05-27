Защитники Запорожского края улучшили свое тактическое положение, оттеснив оккупантов

Силы обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции и уничтожают живую силу и технику противника. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

На протяжении предыдущих суток (26 мая) благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено:

• 26 лиц личного состава противника (еще 51 оккупант получил ранения);

• две реактивных системы залпового огня "Град";

• два танка;

• одну боевую бронированную машину;

• семь единиц автомобильной техники;

Кроме того, бойцы ВСУ повредили вражеский вертолет Ми-8.

"Вместе с этим украинские защитники улучшили свое тактическое положение, оттеснив врага и заняв позиции на окрестностях села Новодаровка", — рассказал Ткачук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в МИД РФ утверждают, что предложения Москвы по мирному договору уже в Киеве. Глава МИД РФ Лавров говорит, что Запад намеренно удерживает Зеленского от перемирия с Россией.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что умер один из основателей культовой группы Depeche Mode. Энди Флетчеру было 60 лет.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Арестович рассказал об уничтожении Крымского моста: может ли Украина обстрелять это сооружение. По словам Арестовича, мост надежно защищен враждебными силами.

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