logo

BTC/USD

29792.49

ETH/USD

2029.19

LTC/USD

71.18

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Защитники Запорожского края продолжают уничтожать живую силу и технику противника
commentss НОВОСТИ Все новости

Защитники Запорожского края продолжают уничтожать живую силу и технику противника

Украинские военные дают достойные отпор врагу

сегодня, 10:42
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают выполнять задания по отпору российской агрессии. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Защитники Запорожского края продолжают уничтожать живую силу и технику противника

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (17 мая) украинские воины в Запорожской области уничтожили:

20 лиц личного состава противника (еще 17 ранены);

• восемь боевых бронированных машин;

• шесть единиц автомобильной техники;

• один беспилотный летательный аппарат. 

Также Руслан Ткачук рассказал, что бойцы ГСЧС неподалёку от Камышевахи, в Григоровке и Веселянке уничтожили двенадцать кассетных боевых элементов современного производства и три реактивных снаряда 220 мм калибра "Ураган". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что кризис посевной сопровождается в Украине масштабными захватами государственных сельскохозяйственных земель. Причинами кризиса посевной являются оккупация территорий, минирование полей, нехватка топлива и фермерское рейдерство. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Госдуме заговорили о смене флага России. Пропагандистский угар в РФ набирает обороты. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Днепр: рашисты выпустили две ракеты, одну сбила ПВО — обломки полетели на людей. В Днепре сработала противовоздушная оборона – она сбила одну из двух ракет. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Украина привлечет 150 млн евро от немецкого банка KfW. Кредит будет предоставлен сроком на 15 лет с учетом отсрочки первого платежа на пять лет. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/826212861673980
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!