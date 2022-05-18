Защитники Запорожского края продолжают уничтожать живую силу и технику противника

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают выполнять задания по отпору российской агрессии. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (17 мая) украинские воины в Запорожской области уничтожили:

• 20 лиц личного состава противника (еще 17 ранены);

• восемь боевых бронированных машин;

• шесть единиц автомобильной техники;

• один беспилотный летательный аппарат.

Также Руслан Ткачук рассказал, что бойцы ГСЧС неподалёку от Камышевахи, в Григоровке и Веселянке уничтожили двенадцать кассетных боевых элементов современного производства и три реактивных снаряда 220 мм калибра "Ураган".

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