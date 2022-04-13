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Защитники Мариуполя уничтожили вражескую бронетехнику (ВИДЕО)

Полк "Азов" уничтожил БТР оккупантов

сегодня, 15:12 comments4251
Автор:

Денис
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Защитники блокадного Мариуполя продолжают героически сражаться с оккупантами. Наши воины опубликовали видео с города, на котором запечатлено уничтожение очередной единицы вражеской бронированной техники. Видео было опубликовано на канале "Азов-Мариуполь". 

Защитники Мариуполя уничтожили вражескую бронетехнику (ВИДЕО)

ВСУ

Бойцы полка "Азов" уничтожили вражеский БТР, который оккупанты разместили среди жилых домов. 

"Полк "Азов" продолжает уничтожать вражескую технику", — подписали видео на канале "Азов-Мариуполь". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что посевная в Украине во время войны: какие есть проблемы – как они решаются. Эксперты обьяснили, с какими проблемами сталкиваются аграрии и правительство. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что в Мариуполе погибло около 22 тысяч жителей города: подробности. Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко заявил, что ситуация в городе сложная. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что восстановление освобожденных территорий: в каждой области начали восстанавливать и расчищать дороги (ФОТО). Также Кубраков рассказал, что в настоящее время дорожники пытаются восстановить дорожное сообщение с населёнными пунктами, которые были освобождены от захватчиков. Подробнее об этом читайте в на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Австралия передала Украине 20 "Бушмастеров", а Германия снова тянет с передачей танков. В Австралии решение о передаче бронетранспортеров приняли буквально за сутки, а в Германии с решением по поставке танков тянут уже неделю. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://t.me/polkazov
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Обсуждения

пэтя

сегодня, 14:42

про цих хлопців будуть розповідати легенди, складати пісні і писати вчені монографії для вчених дядьків і підручники для першачків. сьогодні їм не позаздриш, але завтра вони - навіки віків (і мертві і живі) у пам"яті народній.

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