Защитники Мариуполя уничтожили склад с боекомплектом и много живой силы оккупантов

Защитники Мариуполя продолжают героически держать оборону города и уничтожать противника. Об этом сообщил заместитель командира отдельного отряда специального назначения "Азов" НГУ Святослав Паламар во время круглосуточного телемарафона.

ВСУ

Паламар рассказал, что по состоянию за вчера (5 апреля) и сегодня (6 апреля) нашим защитникам удалось уничтожить вражеский склад с боекомплектом, а также живую силу и технику противника.

"Мы уничтожили склад с БК, уничтожили много вражеской пехоты, а также подбили два танка. Мы делаем всё, что от нас зависит.", — рассказал Паламар.

Также касаемо ситуации в Мариуполе Святослав Паламар сообщил, что враги помимо авиа и артиллерийских ударов разных калибров начали использовать фосфорные бомбы.

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