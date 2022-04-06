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Главная Новости Оборона 2022 Защитники Мариуполя уничтожили склад с боекомплектом и много живой силы оккупантов
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Защитники Мариуполя уничтожили склад с боекомплектом и много живой силы оккупантов

Наши воины продолжают героически удерживать город Мариуполь

6 апреля 2022, 15:34 comments2769
Автор:

Денис
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Защитники Мариуполя продолжают героически держать оборону города и уничтожать противника. Об этом сообщил заместитель командира отдельного отряда специального назначения "Азов" НГУ Святослав Паламар во время круглосуточного телемарафона. 

Защитники Мариуполя уничтожили склад с боекомплектом и много живой силы оккупантов

ВСУ

Паламар рассказал, что по состоянию за вчера (5 апреля) и сегодня (6 апреля) нашим защитникам удалось уничтожить вражеский склад с боекомплектом, а также живую силу и технику противника. 

"Мы уничтожили склад с БК, уничтожили много вражеской пехоты, а также подбили два танка. Мы делаем всё, что от нас зависит.", — рассказал Паламар. 

Также касаемо ситуации в Мариуполе Святослав Паламар сообщил, что враги помимо авиа и артиллерийских ударов разных калибров начали использовать фосфорные бомбы. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jhSld6bEG0Q
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