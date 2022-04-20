Южный фронт: какая ситуация в Николаевской и Херсонской областях

В Николаевской и Херсонской областях ситуация стабильно напряженная, говорят в Оперативном командовании ВСУ "Юг". По информации военных, в Херсонской области враг обстреливает оккупированные территории из артиллерии и агитирует местных жителей за создание псевдореспублики "ХНР". По информации Генштаба, из выступления Арестовича известно, что враг пытается выйти на административные границы Херсонской области на правом берегу.

Уничтоженная больница в Николаевской области, фото ГСЧС

Оккупанты пытаются атаковать наши позиции, но получают отпор. В течение ночи ВСУ сбили два БПЛА типа "Элерон" и произведено 11 поражений вражеских позиций, потери врага уточняются. Вражеский флот продолжает блокировать украинские морские порты.



В Николаевской области в течение ночи продолжались обстрелы населенных пунктов из РСЗО "Смерч". Враг попал в яхтклуб, стоматологическую клинику в Николаеве и другие объекты инфраструктуры. Жертв среди гражданских нет.

"Мы уверены, что мы отстоим свой город, войска врага находятся за 20-30 км от города. Там идут бои это Александровка и Станислав на границе Херсонской и Николаевской областей уже неделю. Мы окапываемся и готовимся к войне, город буде сложно взять", — говорит мэр Николаева Александр Сенкевич.

В Одесской области правоохранители разоблачают коллаборантов, нейтрализуют "спящие" группы агентов россии.

Николаевскую область защищает 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода. Об обстановке на фронте рассказывает один из военных. Враг обстреливает города и деревни из минометов, реактивной артиллерии. Несмотря на это, ВСУ осуществляют контратаки и уничтожают технику оккупантов.

По данным ГСЧС, под обстрелы попала больница в Баштанке, дома в селе Каменном, что в Баштанском районе. Спасатели изъяли 30 взрывоопасных предметов.

Как сообщал портал "Комментарии", в "ЛНР" начали чистки среди оккупационных властей. ФСБ задерживает руководителей силовиков псевдореспублики. Украинская разведка ГУР МО сообщает об агрессивных действиях россии по поводу оккупационных властей в псевдореспублике "ЛНР", которая не оправдала надежд Кремля и поиски козлов отпущения за поражения на фронте. Глава Кремля дал приказы ФСБ провести "чистки" руководителей "ЛНР".

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