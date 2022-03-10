"Ювелирная работа": украинские военные показали работу артиллерии по танкам оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные дают достойный отпор оккупантам и продолжают уничтожать вражескую военную технику. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как работает наша артиллерия.

ВСУ

На опубликованном видео можно увидеть, уничтожение вражеской техники.

"Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе поселка Бородянка", — пишет Залужный.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что россияне похитили депутатку Запорожского облсовета. В доме женщины провели обыск, изъяли телефоны.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в ООН отреагировали на обстрел роддома в Мариуполе. ООН осудили обстрел роддома в Мариуполе.

Также "Комментарии" сообщал о том, что Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию для проведения переговоров с Лавровым. Встреча запланирована на 10 марта.

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