logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 "Ювелирная работа": украинские военные показали работу артиллерии по танкам оккупантов (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Ювелирная работа": украинские военные показали работу артиллерии по танкам оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 10:32
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинские военные дают достойный отпор оккупантам и продолжают уничтожать вражескую военную технику. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как работает наша артиллерия. 

"Ювелирная работа": украинские военные показали работу артиллерии по танкам оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

На опубликованном видео можно увидеть, уничтожение вражеской техники. 

"Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе поселка Бородянка", — пишет Залужный. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что россияне похитили депутатку Запорожского облсовета. В доме женщины провели обыск, изъяли телефоны. 

Читайте также о том, какая ситуация в Мариуполе и Донецкой области: госадминистрация. В Донецкой области продолжаются обстрелы мирного населения и инфраструктуры. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в ООН отреагировали на обстрел роддома в Мариуполе. ООН осудили обстрел роддома в Мариуполе. 

Также "Комментарии" сообщал о том, что Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию для проведения переговоров с Лавровым. Встреча запланирована на 10 марта.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/CinCAFU
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!