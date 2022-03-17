Вторжение России в Украину в значительной степени "заглохло" на всех фронтах - Минобороны Британии

Военное вторжение России в Украину значительно замедлилось на всех фронтах, в то время как сопротивление украинской армии остается устойчивым. Как сообщают "Комментарии", такое сообщение опубликовало Минобороны Великобритании на своей странице в Twitter.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

"Российское вторжение в Украину в значительной степени "заглохло" на всех фронтах", — сообщает Минобороны Британии, ссылаясь на данные разведки.

Минобороны Великобритании заявило, что российские оккупанты в течение последних дней достигли совсем незначительного прогресса в наземных наступательных операциях, на море и в воздухе и "несут значительные потери".

В то же время Министерство обороны подчеркнуло, что сопротивление украинских военных устойчиво и слаженно.

"Большинство территории Украины, включая все крупные города, остается под контролем Украины", – сообщили в Минобороны.

Как сообщали ранее "Комментарии", Сергей Шкарлетт пообщался с министрами образования Совета Европейского Союза. Чиновник рассказал коллегам, что по состоянию на 17 марта российские оккупанты повредили более 400 учебных заведений, 59 зданий уничтожили полностью. В результате обстрелов населенных пунктов врагом погибли уже более 100 детей.

Также "Комментарии" писали, что на Сумщине захватчики выгоняют людей из домов. Российские офицеры и солдаты в захваченных населенных пунктах Сумской области уже не просто занимаются мародерством и устрашением местных безоружных жителей. Они выгоняют людей на улицы, занимая их дома на ночлег. Оккупанты отбирают еду и ценные вещи. Больше страдают местные жители тех сел Сумской области, куда враг заходит, чтобы заночевать.

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