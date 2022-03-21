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ВСУ уже в седьмой раз нанесли удар по аэропорту в Чернобаевке

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

сегодня, 18:38
Автор:

Денис
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Украинские защитники вновь нанесли удар по аэропорту в Чернобаевке. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уже в седьмой раз нанесли удар по аэропорту в Чернобаевке

ВСУ

Сегодня, 21 марта, Алексей Арестович сообщил, что наши защитники вновь ударили по аэропорту в Чернобаевке, что в Херсонской области. 

"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка. Седьмой раз" — пишет Арестович. 

Для справки: в аэропорту в Чернобаевке наши воины постоянно уничтожают технику оккупантов, которую они там скапливают. Чернобаевка уже стала знаменита в Сети и породила множество мемов. 

В настоящее время данные о потерях врага не сообщаются. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Черниговской области ВСУ уничтожили очередную "порцию" вражеской техники. Оккупанты уничтожены на одном из направлений Черниговской области. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Дэвид Бекхэм отдал свою страницу в Instagram врачу из Харькова: зачем. Дэвид Бекхэм поддержал Украину во время агрессии России. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что на украинской таможне "не заметили" чемоданы с миллионами долларов и евро: подробности. Сияр Куршутов рассказал о коррупционных "схемах" на украинской таможне. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что  будет с миром, если не остановить Россию: эксперты озвучили прогноз. Эксперты рассказали о волевом решении, которое должен принять цивилизованный мир относительно России. 


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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich
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