ВСУ уже в седьмой раз нанесли удар по аэропорту в Чернобаевке

Украинские защитники вновь нанесли удар по аэропорту в Чернобаевке. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Сегодня, 21 марта, Алексей Арестович сообщил, что наши защитники вновь ударили по аэропорту в Чернобаевке, что в Херсонской области.

"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка. Седьмой раз" — пишет Арестович.

Для справки: в аэропорту в Чернобаевке наши воины постоянно уничтожают технику оккупантов, которую они там скапливают. Чернобаевка уже стала знаменита в Сети и породила множество мемов.

В настоящее время данные о потерях врага не сообщаются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Черниговской области ВСУ уничтожили очередную "порцию" вражеской техники. Оккупанты уничтожены на одном из направлений Черниговской области. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Дэвид Бекхэм отдал свою страницу в Instagram врачу из Харькова: зачем. Дэвид Бекхэм поддержал Украину во время агрессии России. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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