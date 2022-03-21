ВСУ уничтожили ЗРК "Тор" оккупантов (ФОТО)

Вооруженные силы Украины сообщили об уничтожении вражеского зенитно-ракетного комплекса оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, вражеский ЗРК "Тор" не смог добраться до пункта назначения.

"Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать куда должен был — какие-то дыры на дороге)) Кто бы это мог сделать? Украинские саперы застенчиво молчат...", — Отмечают в Генштабе ВСУ.

В подтверждение к своим словам наши защитники также опубликовали фотографию с места событий.

Фото: Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что "Юнармию" из оккупированного Крыма могут бросить на поле боя: представительство президента в АР Крым. Украинская разведка сообщила о планах властей страны-агрессора.

Сайт "Комментарии" писал о том, что украинские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях: что известно. Спортсмены посвятили свои победы украинскому народу.

Читайте также о том, что противник снизил интенсивность применения пилотируемой авиации. Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику по всем направлениям. Также продолжается уничтожение колонн обеспечения противника.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Данилов предупредил белорусских солдат о последствия, если они пресекут украинскую границу. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские защитники будут уничтожать всех солдат армии Беларуси, пересекающих границу с Украиной.

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