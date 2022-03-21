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ВСУ уничтожили ЗРК "Тор" оккупантов (ФОТО)

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

сегодня, 11:04
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины сообщили об уничтожении вражеского зенитно-ракетного комплекса оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили ЗРК "Тор" оккупантов (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, вражеский ЗРК "Тор" не смог добраться до пункта назначения. 

"Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать куда должен был — какие-то дыры на дороге)) Кто бы это мог сделать? Украинские саперы застенчиво молчат...", — Отмечают в Генштабе ВСУ. 

В подтверждение к своим словам наши защитники также опубликовали фотографию с места событий. 

ВСУ уничтожили ЗРК ”Тор” оккупантов (ФОТО) - фото 2

Фото: Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что "Юнармию" из оккупированного Крыма могут бросить на поле боя: представительство президента в АР Крым. Украинская разведка сообщила о планах властей страны-агрессора. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что украинские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях: что известно. Спортсмены посвятили свои победы украинскому народу. 

Читайте также о том, что противник снизил интенсивность применения пилотируемой авиации. Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику по всем направлениям. Также продолжается уничтожение колонн обеспечения противника. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Данилов предупредил белорусских солдат о последствия, если они пресекут украинскую границу. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские защитники будут уничтожать всех солдат армии Беларуси, пересекающих границу с Украиной. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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