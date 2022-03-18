ВСУ уничтожили ЗРК "Бук" оккупантов (ФОТО)

Украинские воины уничтожили зенитный ракетный комплекс армии РФ. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север" в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Наши воины "демилитаризировали" ЗРК "Бук", который был замаскирован между деревьями.

"Тем временем мы продолжаем нашу рубрику "Было-стало". На очереди — ЗРК "Бук" армии оккупанта. Мастера ландшафтного дизайна добавили немного пламенных деталей в общий образ зенитно-ракетного комплекса оккупантов в лесах Черниговской области", — сообщают в ОП "Север".

Фото: Оперативное командование "Север".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Россия готовится к ужасной провокации в Украине: Верещук раскрыла подробности. Украинская разведка информирует о потенциальной угрозе использования Россией химического оружия. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, когда можно вернуться домой: Арестович назвал сроки завершения активной фазы войны. По мнению Арестовича активная фаза войны завершится в апреле. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Зеленский рассказал, кто больше всего ощутит на себе усиление санкций против РФ. Президент Украины пообещал, что каждая ракета, каждая бомба, каждый выстрел будут иметь цену для бюджета РФ. Читайте об этом в нашем материале.

Также "Комментарии" сообщали о том, что представительство ООН ввело программу для поддержки регионов, что принимают переселенцев. Программа ООН для поддержки украинцев уже заработала во Львове.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!