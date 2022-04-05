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ВСУ уничтожили уже 150 самолетов оккупантов: данные о потерях РФ в войне с Украиной

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

5 апреля 2022, 10:21
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии РФ в войне против Украины по состоянию на утро 5 апреля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили уже 150 самолетов оккупантов: данные о потерях РФ в войне с Украиной

ВСУ

Как стало известно, за 40 дней широкомасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли уже почти 300 боевых самолетов и вертолетов. Наши военные рассказали, что с 24 февраля по 5 апреля общие потери противника ориентировочно составляют:

• личного состава — около 18500 человек

• танков‒ 676 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1858 ед;

• артиллерийских систем – 332 ед;

• РСЗО — 107 ед;

• средства ПВО — 55 ед;

• самолетов – 150 ед;

• вертолетов – 134 ед;

• автомобильной техники — 1322 ед;

• корабли/катера — 7 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 94;

• Специальная техника – ​​25;

• Пусковые установки ОТРК/ТРК- 4.

Отмечается, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что уровень загрязненности воздуха в Украине вырос: что говорят в Минсреды. Экологи прогнозируют и оценивают уровень загрязнения в результате боевых действий на территории Украины. 

Читайте также о том, что в Белом доме рассказали о новой фазе войны в Украине, объяснив, зачем Путину весь Донбасс. Оккупанты сосредоточатся на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "замаскировать" предыдущие военные неудачи. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Германия высылает российских дипломатов: что известно. О высылке дипломатов заявила министр иностранных дел Германии. 

Также "Комментарии" информировали о том, что враг уже предпринимает попытки наступать на востоке: в Генштабе назвали основные направления. Россияне продолжают блокировать Харьков и нанесли массированные артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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