ВСУ уничтожили уже 150 самолетов оккупантов: данные о потерях РФ в войне с Украиной

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии РФ в войне против Украины по состоянию на утро 5 апреля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, за 40 дней широкомасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли уже почти 300 боевых самолетов и вертолетов. Наши военные рассказали, что с 24 февраля по 5 апреля общие потери противника ориентировочно составляют:

• личного состава — около 18500 человек

• танков‒ 676 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1858 ед;

• артиллерийских систем – 332 ед;

• РСЗО — 107 ед;

• средства ПВО — 55 ед;

• самолетов – 150 ед;

• вертолетов – 134 ед;

• автомобильной техники — 1322 ед;

• корабли/катера — 7 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 94;

• Специальная техника – ​​25;

• Пусковые установки ОТРК/ТРК- 4.

Отмечается, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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