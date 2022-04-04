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ВСУ уничтожили технику и живую силу оккупантов в Запорожской области

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

4 апреля 2022, 11:23 comments1067
Автор:

Денис
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Защитники Запорожской области продолжают стойко держать оборону и защищать нашу землю от оккупантов. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации. 

ВСУ уничтожили технику и живую силу оккупантов в Запорожской области

ВСУ

Согласно официальным данным, по состоянию на вечер 3 апреля и утро 4 апреля в Запорожской области наши военные уничтожили:

• двенадцать оккупантов;

• четыре боевых бронированных машин;

• один 120 мм миномет;

• три автомобиля;

• двенадцать военнослужащих России – ранены.

В ЗОВА сообщают, что подразделения теробороны Запорожья продолжают готовится к обороне города, а украинские военнослужащие мужественно и героически сдерживают нашествие агрессора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о зверствах российских оккупантов под Киевом. Российские оккупанты пытали людей в одном из подвалов на Киевщине. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Киевщина и Черниговщина освобождены от оккупантов: преступления фиксируют правоохранители. Это ад, который нужно задокументировать: генеральный прокурор об освободившихся территориях. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что массовые зверства россиян против гражданских украинцев: как должны реагировать мир и Украина. Как должен реагировать мир на преступления российских оккупантов на территории Украины и смогут ли их привлечь к ответственности: обьясняют эксперты. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что украинские военные наносят урон оккупантам и освобождают города. ВСУ освободило от оккупантов населенные пункты в Черниговской области. 


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Источник: https://www.zoda.gov.ua/news/60347/situatsiya-shodo-rosiiskogo-vtorgnennya-stanom-na-04.04.2022-roku-0800---zsu,-40-doba-video.html
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