ВСУ уничтожили технику и живую силу оккупантов в Запорожской области

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Денис
Защитники Запорожской области продолжают стойко держать оборону и защищать нашу землю от оккупантов. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации.
ВСУ
Согласно официальным данным, по состоянию на вечер 3 апреля и утро 4 апреля в Запорожской области наши военные уничтожили:
• двенадцать оккупантов;
• четыре боевых бронированных машин;
• один 120 мм миномет;
• три автомобиля;
• двенадцать военнослужащих России – ранены.
В ЗОВА сообщают, что подразделения теробороны Запорожья продолжают готовится к обороне города, а украинские военнослужащие мужественно и героически сдерживают нашествие агрессора.
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