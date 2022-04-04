ВСУ уничтожили технику и живую силу оккупантов в Запорожской области

Защитники Запорожской области продолжают стойко держать оборону и защищать нашу землю от оккупантов. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации.

ВСУ

Согласно официальным данным, по состоянию на вечер 3 апреля и утро 4 апреля в Запорожской области наши военные уничтожили:

• двенадцать оккупантов;

• четыре боевых бронированных машин;

• один 120 мм миномет;

• три автомобиля;

• двенадцать военнослужащих России – ранены.

В ЗОВА сообщают, что подразделения теробороны Запорожья продолжают готовится к обороне города, а украинские военнослужащие мужественно и героически сдерживают нашествие агрессора.

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