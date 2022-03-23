ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов: боекомплект разлетается на десятки метров (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины уничтожили склад с боеприпасами армии РФ. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebok.

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Сообщается, что в Луганской области наши военные уничтожили множество артиллерийских снарядов, патронов к стрелковому оружию и множество других припасов врага.

"На этом видео невероятно хорошо пылает, детонирует и разлетается на десятки метров боекомплект россиян в Луганской области. Здесь и боеприпасы к стрелковому оружию, здесь и артиллерийские снаряды и многое другое. Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а значит, там еще гореть и гореть", — отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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