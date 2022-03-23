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Главная Новости Оборона 2022 ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов: боекомплект разлетается на десятки метров (ВИДЕО)
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ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов: боекомплект разлетается на десятки метров (ВИДЕО)

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

сегодня, 10:32
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины уничтожили склад с боеприпасами армии РФ. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebok. 

ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов: боекомплект разлетается на десятки метров (ВИДЕО)

ВСУ

Сообщается, что в Луганской области наши военные уничтожили множество артиллерийских снарядов, патронов к стрелковому оружию и множество других припасов врага. 

"На этом видео невероятно хорошо пылает, детонирует и разлетается на десятки метров боекомплект россиян в Луганской области. Здесь и боеприпасы к стрелковому оружию, здесь и артиллерийские снаряды и многое другое. Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а значит, там еще гореть и гореть", — отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что будет ли Беларусь воевать на стороне агрессора: что думают эксперты. Эксперты высказались по поводу настроений среди белорусов по поводу войны. 

Читайте также о том, что в Генштабе рассказали, по каким направлениям враг пытается наступатьОтмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Путин озвучил новые сроки победы на войне в Украине, – Геращенко. Президент РФ и военный преступник по совместительству хочет успеть к параду на 9 мая, но ничего не получится. 

Также "Комментарии" сообщали о том, как распознать фейковую новость: 5 важных признаков. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подсказал украинцам, помощью каких признаков можно распознать фейковую новость. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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