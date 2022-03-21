ВСУ уничтожили САУ оккупантов и пополнили свой автопарк вражеской техникой (ФОТО)

Вооруженные силы Украины стойко держат оборону и уничтожают оккупантов, которые пришли на нашу землю. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, защитники Северщины уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку.

"Автопарк сил сопротивления Северщины пополнился новым экземпляром вражеской техники – 2С19 "МСТА-С" с боекомплектом. Еще одна такая же единица уничтожена в бою" , — отмечают в СВ Вооруженных сил Украины.

Также были опубликованы фотографии боевого трофея, который теперь послужит на благо Украины.

Фото: Сухопутные войска ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что группы диверсантов сегодня работают на всей территории Украины, большинство из них — украинцы. Как распознать диверсанта: объяснение Центра народного сопротивления. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" писал о том, что эксперты рассказали, почему упреки Зеленского не есть обоснованными, ведь в НАТО помогают Украине, но боятся перейти за "красные линии". Как в НАТО могли предотвратить войну в Украине: о чем говорит упрек Зеленского. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что российскую соцсеть "Вконтакте" сломали и опубликовали обращение к россиянам: подробности. Пользователей соцсетей призвали выходить на протесты, пока война не пришла в их дом.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Раде поблагодарили мировых звезд за помощь: кто поддержал Украину. Как оказалось, многие мировые знаменитости поддержали Украину.

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