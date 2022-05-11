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ВСУ уничтожили много вражеских "Градов" в Запорожской области

Бойцы ВСУ дают достойный отпор противнику

сегодня, 10:42
Автор:

Денис
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Защитники Запорожского края продолжают героически сражаться с противником и уничтожать его живую силу и технику. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ уничтожили много вражеских "Градов" в Запорожской области

ВСУ

Так, по информации Руслана Ткачука, за прошедшие сутки (10 мая) нашим воинам в Запорожской области удалось уничтожить:

• 33 лица личного состава противника (еще 28 были ранены);

• шесть реактивных систем залпового огня "Град";

• два 120 мм миномета;

• три боевых бронированных машины;

• пять единиц автомобильной техники. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что этюд для скрипки и пушки от арты 28 омбр: ВСУ разбили позиции оккупантов под Изюмом. Украинская артиллерия зафиксировала позиции захватчиков с воздуха и мощно ударила по ним. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что Канада оплатила в ООН расследования нарушений прав человека в Украине. Североамериканская страна вложила 2,5 миллиона канадских долларов в @UNHumanRights. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что ВСУ еще ближе к границе на Харьковщине – враг в отчаянии бросает все силы на сдерживание. В то же время страна-оккупант держит в полной боевой готовности свои силы в непризнанном Приднестровье. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Макаревич через песню обратился к российским солдатам, которых обманула власть. Музыкант при помощи песни попытался донести российским солдатам, что они не "освободители", а захватчики. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/4982275335181421
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