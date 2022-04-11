ВСУ уничтожили минометную батарею оккупантов (ВИДЕО)



















ВСУ

Украинские военные нанесли удар по позициям противника. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Наши защитники точными ударами накрыли позиции противника.

"Поскольку орки не очень любят утренние упражнения, ребята из отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка всеми силами помогают им получить необходимый заряд бодрости, организовывая им утреннюю пробежку и отжимания", — отмечают в Сухопутных войсках ВСУ.

По информации СВ ВСУ в результате работы наших военных была уничтожена минометная батарея оккупантов.

Видео: in time Ukraine LIVE - Youtube.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Путин устроил "чистку" ФСБ после провала в Украине, — Bellingcat. В Кремле винят ФСБ в провале войны в Украине.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что жарко будет на Слобожанском направлении: в Генштабе рассказали, когда ждать наступления врага. На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6 общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

Также "Комментарии" информировали о том, что убийство мэров, застенки и похищения бизнесменов: Арестович рассказал, что происходит в Херсонской области. Украинским спецслужбам известно о трех действующих застенках.

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