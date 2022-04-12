ВСУ уничтожили еще восемь офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Российская армия продолжает терять свою живую силу и технику в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ нашим воинам удалось ликвидировать еще восемь офицеров армии оккупантов, а именно:

• подполковника дибирова дибира из 291 мотострелкового полка 42 мсд;

• майора санникова егора;

• капитана андрея кобля;

• командира роты капитана крылова дениса;

• жантуара искалиева, командира танковой роты 7-ой отдельной бригады;

• старшего лейтенанта алексея войкина;

• командира 4 батальона 100 омсбр 1 АК РОА евглевского павла "кадета" (наемника из Белоруси);

• ченченка сергея, псевдо лейтенанта, командира танковой роты 1 АК РОА.

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