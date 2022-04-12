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ВСУ уничтожили еще восемь офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Наши воины героически защищают Украину

сегодня, 18:52 comments1752
Автор:

Денис
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Российская армия продолжает терять свою живую силу и технику в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили еще восемь офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ нашим воинам удалось ликвидировать еще восемь офицеров армии оккупантов, а именно:

• подполковника дибирова дибира из 291 мотострелкового полка 42 мсд;

• майора санникова егора;

• капитана андрея кобля;

• командира роты капитана крылова дениса;

• жантуара искалиева, командира танковой роты 7-ой отдельной бригады;

• старшего лейтенанта алексея войкина;

• командира 4 батальона 100 омсбр 1 АК РОА евглевского павла "кадета" (наемника из Белоруси);

• ченченка сергея, псевдо лейтенанта, командира танковой роты 1 АК РОА.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Русский военный корабель, иди…": в Украине ввели в обращение новую почтовую марку (ФОТО). На церемонию погашения пригласили автора культовой фразы – Романа Грибова. 

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Также "Комментарии" сообщали о том, что оборона Мариуполя: Маляр объяснила, почему Минобороны не может открыть доступ к некоторой информации. Маляр объяснила, почему предоставление в открытый доступ информации об оборонной ситуации в Мариуполе невозможно.


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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