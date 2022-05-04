ВСУ уничтожили еще шесть офицеров армии оккупантов (ФОТО)

В войне против Украины армия рф продолжает терять своих офицеров. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, нашим воинам удалось уничтожить еще шесть офицеров армии оккупантов, а именно:

• подполковник Алексей Крюков;

• лейтенант Харитон Иванов из Саратовской обл.;

• старший лейтенант Фатьянов Михаил из Самары;

• старший лейтенант Арсен Раимов из Башкирии;

• майор запаса (ЧВК) Рушан Гараев из Башкирии;

• старший лейтенант, командир инженерно-саперной роты Ярослав Лешуков.

"Встречайте "свеженьких" российских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — подписал свой пост СтратКом ВСУ.

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