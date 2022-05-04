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ВСУ уничтожили еще шесть офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Еще шесть офицеров армии рф стали грузом 200

сегодня, 12:56
Автор:

Денис
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В войне против Украины армия рф продолжает терять своих офицеров. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ уничтожили еще шесть офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, нашим воинам удалось уничтожить еще шесть офицеров армии оккупантов, а именно:

• подполковник Алексей Крюков;

• лейтенант Харитон Иванов из Саратовской обл.;

• старший лейтенант Фатьянов Михаил из Самары;

• старший лейтенант Арсен Раимов из Башкирии;

• майор запаса (ЧВК) Рушан Гараев из Башкирии;

• старший лейтенант, командир инженерно-саперной роты Ярослав Лешуков.

"Встречайте "свеженьких" российских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — подписал свой пост СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что количество владельцев криптовалют может подскочить до 1 млрд человек – глава Coinbase. По мнению Брайана Армстронга, значительная часть ВВП будет связана с криптоэкономиков. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что ЕС снова бьет по российским банкам и нефти: почему это важно – поможет ли это остановить войну. Новые санкции ЕС ударят по российскому бюджету. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что НКЦБФР разрешила проводить операции с новыми ценными бумагами. Нацкомиссия приняла ряд новых положений по работе фондового рынка. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что оккупанты в Мариуполе срочно убирают улицы и готовятся к массовым мероприятиям. В Мариуполе оккупанты готовят "парад" на 9 мая. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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