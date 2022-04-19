ВСУ уничтожили еще семь воздушных целей оккупантов

Украинские воины продолжают героически держать оборону и уничтожать противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, за вчерашние сутки (18 апреля) защитникам Украины удалось сбить семь воздушных целей оккупантов, а именно:

• один самолет;

• четыре беспилотных летательных аппарата (ОТУ);

• две крылатые ракеты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что оккупанты начали штурм украинских позиций в Мариуполе: где идут бои. Российские войска наносят удар по основном очаге сопротивления в Мариуполе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что инфраструктура Украины во время и после войны: финансирование, стретегии и идеи. Как, когда и за чей счет будет восстанавливаться разрушенная во время войны в Украине инфраструктура, о главных проблемах, которые существовали в отрасли до наступления России и появившихся в последнее время. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Данилов призвал украинцев эвакуироваться с мест, где начинаются боевые действия. Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к украинцам. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что минируют территории и срывают эвакуацию населения: оккупанты продолжают нарушать международное право. Россия жестоко разрушает украинские города и убивает людей. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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