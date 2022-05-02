ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Украинские защитники уничтожили еще пять офицеров армии рф:

• начальник штаба 153 ооспн гру майор Кунаков Андрей из Элисты;

• специалист инженерно-авиационной службы капитан Сергей Шибанов из Удмуртии;

• старший лейтенант Вадим Шекуров;

• старший лейтенант Стариковский Анатолий;

• лейтенант Седнев Дмитрий.

"Встречайте "свеженьких" русских оккпантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — сообщает СтратКом ВСУ.

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