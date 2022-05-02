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ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Украинские воины дают достойный отпор врагу

2 мая 2022, 18:45
Автор:

Денис
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Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

Украинские защитники уничтожили еще пять офицеров армии рф:

• начальник штаба 153 ооспн гру майор Кунаков Андрей из Элисты;

• специалист инженерно-авиационной службы капитан Сергей Шибанов из Удмуртии;

• старший лейтенант Вадим Шекуров;

• старший лейтенант Стариковский Анатолий;

• лейтенант Седнев Дмитрий.

"Встречайте "свеженьких" русских оккпантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Украина получила 495 млн евро от трех стран – глава Минфина. Украина получила 495 млн евро от трех стран – глава Минфина. Подробнее об этом читайте в наше материале. 

Читайте также о том, что российские оккупанты уничтожают скифские курганы на Херсонщине. Тарута заявил, что нужно не дать россиянам легализовать, украденные в Украине культурные ценности. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Мелитополе оккупанты собрали митинг с красными флагами и советской символикой. На оккупированных территориях россияне проводят пророссийские митинги. Читайте об этом подробнее вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что чем на самом деле опасен рост цифровых активов для экономики страны и граждан. Какие риски несут виртуальные активы для украинцев. Подробно об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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