ВСУ уничтожили еще девять воздушных целей оккупантов

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, за вчерашние сутки (19 апреля) ВСУ уничтожили девять воздушных целей противника, а именно:

• один самолет;

• один вертолет;

• шесть беспилотных летательных аппаратов (оперативно-тактического уровня);

• одну крылатую ракету.

Для справки: по состоянию на утро 20 апреля украинские воины сбили уже более 320 самолетов и вертолетов армии рф.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что наказание для России будет увеличиваться: чем закончилась встреча Байдена с мировыми лидерами. Цивилизованный мир готов и дальше поставлять вооружение в Украину. При этом о гарантиях для Украины пока идут дискуссии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что "Иначе кровь будет и на их руках" :Подоляк призвал мировых лидеров помочь с эвакуацией из "Азовстали". Россия продолжает сбрасывать на "Азовсталь" сверхмощные антибункерные бомбы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Запорожской области оккупанты присоединили одну общину к так называемой "ДНР". В Розовской ТГ Запорожской области оккупанты устроили псевдореферендум. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что восстановление инфраструктуры: в Киевской области функционируют уже три переправы, продолжается расчистка городов и дорог. В Киевской области, на Житомирской трассе — более 100 км уже очищено. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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