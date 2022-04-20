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ВСУ уничтожили еще девять воздушных целей оккупантов

Украинские воины сбили уже более 320 самолетов и вертолетов армии рф

сегодня, 11:27
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили еще девять воздушных целей оккупантов

ВСУ

Как стало известно, за вчерашние сутки (19 апреля) ВСУ уничтожили девять воздушных целей противника, а именно:

• один самолет;

• один вертолет;

• шесть беспилотных летательных аппаратов (оперативно-тактического уровня);

• одну крылатую ракету. 

Для справки: по состоянию на утро 20 апреля украинские воины сбили уже более 320 самолетов и вертолетов армии рф. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что наказание для России будет увеличиваться: чем закончилась встреча Байдена с мировыми лидерами. Цивилизованный мир готов и дальше поставлять вооружение в Украину. При этом о гарантиях для Украины пока идут дискуссии. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что "Иначе кровь будет и на их руках" :Подоляк призвал мировых лидеров помочь с эвакуацией из "Азовстали"Россия продолжает сбрасывать на "Азовсталь" сверхмощные антибункерные бомбы. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Запорожской области оккупанты присоединили одну общину к так называемой "ДНР". В Розовской ТГ Запорожской области оккупанты устроили псевдореферендум. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что восстановление инфраструктуры: в Киевской области функционируют уже три переправы, продолжается расчистка городов и дорог. В Киевской области, на Житомирской трассе — более 100 км уже очищено. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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