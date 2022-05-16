ВСУ уничтожили еще девять летательных аппаратов армии РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают "приземлять" вражеские летательные аппараты. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (15 мая) нашим воинам удалось уничтожить еще девять летательных аппаратов противника, а именно:

• два вертолета;

• семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Кроме того, в небе над Украиной были сбиты две вражеские крылатые ракеты.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что о чем говорят истерические заявление топ-спикеров рф – какое решение Запада по Украине будоражит Кремль. Угрозы со стороны руководства рф лишь набирают обороты, но Запад непоколебим, дает понять, что с Украиной до победного конца. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

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