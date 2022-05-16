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ВСУ уничтожили еще девять летательных аппаратов армии РФ

Бойцы ВСУ поразили 11 воздушных целей противника

сегодня, 11:24
Автор:

Денис
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Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают "приземлять" вражеские летательные аппараты. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили еще девять летательных аппаратов армии РФ

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (15 мая) нашим воинам удалось уничтожить еще девять летательных аппаратов противника, а именно:

• два вертолета;

• семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Кроме того, в небе над Украиной были сбиты две вражеские крылатые ракеты. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что за год прибыль Saudi Aramco взлетела почти в два раза. Рекордная квартальная прибыль обеспечена ростом цен на нефть и объемов продаж. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Сети появилась последняя запись с крейсера "Москва"Диспетчер сообщал о проведении пассивного спасения экипажа. Читайте об этом подробно в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что о чем говорят истерические заявление топ-спикеров рф – какое решение Запада по Украине будоражит Кремль. Угрозы со стороны руководства рф лишь набирают обороты, но Запад непоколебим, дает понять, что с Украиной до победного конца. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что снято в Буче, Гостомеле, Бородянке и Ирпене: Kalush Orchestra выпустили клип на песню "Stefania" (ВИДЕО). В клипе показаны города, которые после российского вторжения стали руинами. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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