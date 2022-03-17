ВСУ уничтожили дотла колонну российских оккупантов (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины удерживают оборону. И наша армия еще раз продемонстрировала, что в случае встречи с оккупантами от захватчиков не останется и живого места. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

"Уничтожена колонна рашистских орков. Россияне, вы на чужой земле. Убирайтесь прочь, пока можете!" – говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Сухопутные войска встретили колонну российских оккупантов, и после этого рандеву от врага ничего не осталось.

Об этом свидетельствует видео, которое опубликовали в Фейсбуке Сухопутные войска ВСУ. На кадрах видно, что от оккупантов остались только обломки. Их техника благодаря нашим военным полностью уничтожена и сожжена.

Как сообщали ранее "Комментарии", артиллеристы ВСУ уничтожили топливозаправщики и состав боеприпасов оккупантов. Украинские военные наносят сокрушительные удары оккупантам. Как стало известно, наши артиллеристы еще раз показали свое мастерство и уничтожили противника. На публикуемых фотографиях можно увидеть результаты работы наших воинов.

Также "Комментарии" писали, что украинские парламентарии приняли законопроект №7151, расширяющий перечень наших соотечественников, которые смогут получить статус участника боевых действий и пользоваться льготами.

Читайте на портале "Комментарии": украинские военные уничтожили колонну двух российских полков, ехавших в сторону Каменки. Русская колонна двух оккупантских полков пыталась прорваться в сторону Каменки. Однако украинским военным удалось остановить их.

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