ВСУ уничтожили дотла колонну российских оккупантов (ВИДЕО)

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Карина Ожерельева
Вооруженные силы Украины удерживают оборону. И наша армия еще раз продемонстрировала, что в случае встречи с оккупантами от захватчиков не останется и живого места. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.
Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников
Сухопутные войска встретили колонну российских оккупантов, и после этого рандеву от врага ничего не осталось.
Об этом свидетельствует видео, которое опубликовали в Фейсбуке Сухопутные войска ВСУ. На кадрах видно, что от оккупантов остались только обломки. Их техника благодаря нашим военным полностью уничтожена и сожжена.
Как сообщали ранее "Комментарии", артиллеристы ВСУ уничтожили топливозаправщики и состав боеприпасов оккупантов. Украинские военные наносят сокрушительные удары оккупантам. Как стало известно, наши артиллеристы еще раз показали свое мастерство и уничтожили противника. На публикуемых фотографиях можно увидеть результаты работы наших воинов.
Также "Комментарии" писали, что украинские парламентарии приняли законопроект №7151, расширяющий перечень наших соотечественников, которые смогут получить статус участника боевых действий и пользоваться льготами.
Читайте на портале "Комментарии": украинские военные уничтожили колонну двух российских полков, ехавших в сторону Каменки. Русская колонна двух оккупантских полков пыталась прорваться в сторону Каменки. Однако украинским военным удалось остановить их.
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Олександр
сегодня, 23:02
Полетіли до пекла кацапські виродки!!!
марко
сегодня, 22:56
Игорь, вашіх, це яких? головна задача наших ЗСУ знищувати московських фашистів і свинособак на землі і в повітрі.
Игорь
сегодня, 22:41
Убивать, убивать, убивать - это главная задача наших Вооружённых подразделений.