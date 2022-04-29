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ВСУ сбили еще десять летательных аппаратов противника

В небе над Украиной сбили пять крылатых ракет

сегодня, 11:40
Автор:

Денис
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Армия рф продолжает терять свои летательные аппараты в войне против Украины. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ сбили еще десять летательных аппаратов противника

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (28 апреля) нашим воинам удалось сбить еще десять летательных аппаратов противника, а именно:

один самолет;

девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Кроме того, в небе над Украиной ПВО смогло поразить пять крылатых ракет, выпущенных оккупантами. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Конгресс США поддержал открытие ленд-лиза для Украины: что это значит. В тексте документа речь идет о расширенных полномочиях президента США по передаче Украине оборонных средств. После того, как акт будет принят, глава Белого Дома обязан в срок 60 дней постановить ускоренную процедуру для доставки продукции. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что обстрел Киева во время визита генсека ООН: в ОП отреагировали. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар по Киеву. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Украине снова поднимутся цены на продукты питания: подробности. Среди факторов удорожания – инфляция и расходы на логистику. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что убегают от войны: где украинцы просят о статусе временной защиты. В ЕС уже зарегистрировались 2,3 миллиона украинцев. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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