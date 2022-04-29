ВСУ сбили еще десять летательных аппаратов противника

Армия рф продолжает терять свои летательные аппараты в войне против Украины. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (28 апреля) нашим воинам удалось сбить еще десять летательных аппаратов противника, а именно:

один самолет;

девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Кроме того, в небе над Украиной ПВО смогло поразить пять крылатых ракет, выпущенных оккупантами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Конгресс США поддержал открытие ленд-лиза для Украины: что это значит. В тексте документа речь идет о расширенных полномочиях президента США по передаче Украине оборонных средств. После того, как акт будет принят, глава Белого Дома обязан в срок 60 дней постановить ускоренную процедуру для доставки продукции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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