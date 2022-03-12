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ВСУ с помощью "Байрактаров" продолжают уничтожать технику противника (ВИДЕО)

Украинские военные дают достойный отпор врагу

сегодня, 09:02
Автор:

Денис
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Украинские беспилотники Bayraktar TB2 продолжают наносить удары по оккупантам. Об этом сообщается на официальной странице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в социальной сети Facebook. 

ВСУ с помощью "Байрактаров" продолжают уничтожать технику противника (ВИДЕО)

ВСУ

Наши защитники одним точным ударом вывели из строя вражескую систему радиоэлектронной борьбы. 

"Наши операторы Bayraktar TB2 искусно "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", — пишет Залужный. 

К посту также было прикреплено видео, на котором запечатлен удар по врагу. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что пехотинцы 93-й бригады забрали российский танкТеперь техникой овладевает пехота и уже использует против ее бывших владельцев. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что нужно делать, если у вас резко подскочило артериальное давление. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что мародеров в Ирпене отправляют на "исправительные работы". В настоящее время в городе было задержано более двадцати таких правонарушителей. Читайте подробно об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что РФ хочет установить контроль над украинской энергетикой: опубликовали план. Сообщество InformNapalm перехватило план россиян. Отмечается, что возможный контроль над украинской газотранспортной системой мог бы дать России дополнительные аргументы для усиления агрессивной политики "давления" на страны Европы. Подробно об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFU
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