ВСУ с помощью "Байрактаров" продолжают уничтожать технику противника (ВИДЕО)

Украинские беспилотники Bayraktar TB2 продолжают наносить удары по оккупантам. Об этом сообщается на официальной странице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в социальной сети Facebook.

ВСУ

Наши защитники одним точным ударом вывели из строя вражескую систему радиоэлектронной борьбы.

"Наши операторы Bayraktar TB2 искусно "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", — пишет Залужный.

К посту также было прикреплено видео, на котором запечатлен удар по врагу.

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