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ВСУ разгромили оккупантов у Броваров (ВИДЕО)

Украинские военные дают достойный отпор врагу

сегодня, 18:45
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины разгромили оккупантов в направлении Бровары. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

ВСУ разгромили оккупантов у Броваров (ВИДЕО)

ВСУ

"Вчерашний бой на направлении Бровары завершился полным разгромом подразделения российских войск. Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью", — пишет Залужный. 

Также было опубликовано видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Британская власть упростит процедуру получения виз для украинских беженцев. Украинцы с документами теперь смогут получить разрешение на въезд на британскую территорию в режиме онлайн. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что агрессоры уничтожили автомобиль, перевозивший кислород для больных ковидом украинцев. Только за один вчерашний день, 9 марта, выявлено 6700 новых случаев коронавирусного заболевания. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что переговоры Кулебы и Лаврова закончились ничем – что ждет Украину дальше. По итогам переговоров Дмитрий Кулеба заявил, что Россия по-прежнему не заинтересована в мире, выставляет одно из требований — сдаться. Читайте об этом в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в ООН рассматривают вероятность эвакуации мореплавателей из Черного и Азовского море. Из Черного и Азовского морей планируют эвакуировать иностранные суда. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFU
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