ВСУ разгромили оккупантов у Броваров (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины разгромили оккупантов в направлении Бровары. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

ВСУ

"Вчерашний бой на направлении Бровары завершился полным разгромом подразделения российских войск. Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью", — пишет Залужный.

Также было опубликовано видео с места событий.

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