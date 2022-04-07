ВСУ разбили артиллерийское подразделение оккупантов в Херсонской области (ВИДЕО)

Защитники Украины продолжают героически удерживать оборону и уничтожать противника. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Украинские военные накрыли огнем вражеское артиллерийское подразделение.



"В Херсонской области украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "асвабадителей" сбежала", — пишет Генштаб Вооруженных сил Украины.

Также в Генштабе опубликовали видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в РФ проблемы с живой силой – мобилизованных на войну с Украиной ориентируют на 3 месяца, – Генштаб. Морально-психологическое состояние личного состава вооруженных сил Российской Федерации низкое и имеет тенденцию к ухудшению. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что бойцам теробороны разрешили использовать ракеты и огнеметы. Кабинет Министров Украины принял решение, согласно которому бойцы теробороны получат гранатометы, мины и другое вооружение.

Также "Комментарии" сообщали о том, что астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые отличаются эгоизмом, потому что думают только о своих интересах. Зациклены только на себе: главные эгоисты по знаку Зодиака.

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