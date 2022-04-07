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ВСУ разбили артиллерийское подразделение оккупантов в Херсонской области (ВИДЕО)

Оккупанты готовились обстреливать мирные населённые пункты

7 апреля 2022, 11:55
Автор:

Денис
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Защитники Украины продолжают героически удерживать оборону и уничтожать противника.  Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ разбили артиллерийское подразделение оккупантов в Херсонской области (ВИДЕО)

ВСУ

Украинские военные накрыли огнем вражеское артиллерийское подразделение. 

"В Херсонской области украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "асвабадителей" сбежала", — пишет Генштаб Вооруженных сил Украины. 

Также в Генштабе опубликовали видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в РФ проблемы с живой силой – мобилизованных на войну с Украиной ориентируют на 3 месяца, – Генштаб. Морально-психологическое состояние личного состава вооруженных сил Российской Федерации низкое и имеет тенденцию к ухудшению. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что Зеленский заявил, что настоящие нацисты сегодня убивают украинцевПрезидент рассказал, что на днях в освобожденных городах Киевщины обнаружили сожженную семью: мать, отец и двое детей. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что бойцам теробороны разрешили использовать ракеты и огнеметыКабинет Министров Украины принял решение, согласно которому бойцы теробороны получат гранатометы, мины и другое вооружение. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые отличаются эгоизмом, потому что думают только о своих интересах. Зациклены только на себе: главные эгоисты по знаку Зодиака. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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