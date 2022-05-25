ВСУ продолжают уничтожать офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия оккупантов продолжает своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, украинские военные уничтожили еще четырех офицеров противника, а именно:

• командира 1-го отряда 16 обрспн ГРУ майора мелехина юрия из города Уварово Тамбовской области;

• танкиста капитана алексея ухачева;

• старшего лейтенанта Владимир Колядова из Краснодарского края;

• лейтенанта вертолетчика хрипунова александра из города Бор Нижегородской области.

"Встречайте российских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — пишет СтратКом ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что путин под дулами автоматов будет давать гражданство рф жителям оккупированных областей Украины. Указ Путина вступил в силу с сегодняшнего дня.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что на границе с Беларусью снова тревожно – зафиксированы дополнительные подразделения, – Генштаб. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь осталась.

Также "Комментарии" сообщали о том, что победа и слезы за Украину: футболист сборной расторгал весь мир, став чемпионом АПЛ. Защитник сборной Украины эмоционально отпраздновал победу.

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